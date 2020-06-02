Дуэлунд выделил качества игроков Динамо: самые быстрые, лучшая пушка и игра головой

Датский легионер "Динамо", центральный полузащитник Миккель Дуэлунд рассказал журналу Футбол о своих партнерах по команде в небольшом блиц-опросе.

Наиболее изобретательными при выполнении стандартов, по мнению игрока, Цыганков и Карлос де Пена.

Думаю, в де Пене даже немного лучше получается.

Примером бойцовских качеств и лучшим игроком головой, по мнению Миккеля, является Денис Попов.

Сильнейший удар - у Александра Андриевского, а самые быстрые в команде - Назарий Русин или Ибрагим Каргбо.

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Самым спокойным в "Динамо" Миккель считает Виктора Цыганкова, а теми, кто первый придет на помощь - Карлос де Пена и Фран Соль.

Самый серьезный в "Динамо" сам Миккель.

В рабочем процессе я очень сосредотачиваюсь.

А самый веселый - Виталий Буяльский.