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Дуэлунд выделил качества игроков Динамо: самые быстрые, лучшая пушка и игра головой

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще - серьезный и веселый

Дуэлунд выделил качества игроков Динамо: самые быстрые, лучшая пушка и игра головой
Новина українською

Датский легионер "Динамо", центральный полузащитник Миккель Дуэлунд рассказал журналу Футбол о своих партнерах по команде в небольшом блиц-опросе.

Наиболее изобретательными при выполнении стандартов, по мнению игрока, Цыганков и Карлос де Пена.

Думаю, в де Пене даже немного лучше получается.

Примером бойцовских качеств и лучшим игроком головой, по мнению Миккеля, является Денис Попов.

Сильнейший удар - у Александра Андриевского, а самые быстрые в команде - Назарий Русин или Ибрагим Каргбо.

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Самым спокойным в "Динамо" Миккель считает Виктора Цыганкова, а теми, кто первый придет на помощь - Карлос де Пена и Фран Соль.

Самый серьезный в "Динамо" сам Миккель.

В рабочем процессе я очень сосредотачиваюсь.

А самый веселый - Виталий Буяльский.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Виктор Цыганков Назарий Русин Денис Попов Миккель Дуэлунд Миккель Дуэлунн Франсиско Соль Карлос де Пена Ибрагим Каргбо-младший
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Комментарии (2)
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alext1467 (Kiev)
02.06.2020 в 16:44
Посидит ещё пару лет на лавке - а потом уйдет свободным агентом заработав 5 миллионов долларов за несколько лет. Дания одна из самых богатых и обеспеченных стран мира, но там футболистам никто не желает платить такие деньги почему-то.
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фанат71 (калуш)
02.06.2020 в 16:40
Краще про проблеми б сказав,їх значно більше! І головна проблема зараз ,на мій розсуд -тренер!!Я не знаю ,як він там на тренуваннях ,але слухаю його інтерв*ю я просто в шоці,одне й те саме,я претензій до гравців не маю,перемогли ті хто більше забив,нам не повезло з реалізацією і все!!Хіба він не бачить,що команда з Шахтою в 2 таймі фізично підсіли,ще не готові грати 90хв. Замість того щоб робити заміни,він сидить ,очі витріщить, замітно він не контролює ситуацією,пливе!Хіба він не бачить ,що середня лінія слабка порівнянно з Шахтою,що бракує індивідуальних виконавців,уступають в техніці і тд. Немає слів!!А у нього все ок)))
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