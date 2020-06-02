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Дуэлунд выделил качества игроков Динамо: самые быстрые, лучшая пушка и игра головой
А еще - серьезный и веселый
Датский легионер "Динамо", центральный полузащитник Миккель Дуэлунд рассказал журналу Футбол о своих партнерах по команде в небольшом блиц-опросе.
Наиболее изобретательными при выполнении стандартов, по мнению игрока, Цыганков и Карлос де Пена.
Думаю, в де Пене даже немного лучше получается.
Примером бойцовских качеств и лучшим игроком головой, по мнению Миккеля, является Денис Попов.
Сильнейший удар - у Александра Андриевского, а самые быстрые в команде - Назарий Русин или Ибрагим Каргбо.
Самым спокойным в "Динамо" Миккель считает Виктора Цыганкова, а теми, кто первый придет на помощь - Карлос де Пена и Фран Соль.
Самый серьезный в "Динамо" сам Миккель.
В рабочем процессе я очень сосредотачиваюсь.
А самый веселый - Виталий Буяльский.