Лучший футболист 24-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Футбол возвращается на украинские стадионы, пускай пока и при пустых трибунах. Игроки заметно соскучились по любимому делу и 24-й тур подарил немало интересных противостояний. У которых, конечно же, были свои герои.

О которых мы и хотим поговорить.

Уже традиционно, право выбрать лучших игроков тура мы доверили вам, путем голосования в нашем telegram-канале.

И переходим к тройке лучших.

3-е место – Евгений Паст ("Десна")

Борьба за вторую строчку в турнирной таблице становится все более напряженной. "Десна" открывала тур матчем с "Колосом" и может показаться, что одержала уверенную победу со счетом 2:0. Но это только на первый взгляд. Клуб из Ковалевки активнее провел первый тайм, а во втором даже после гола в свои ворота тут же мог отыграться с пенальти. Однако, Евгений Паст был в ударе. Он несколько раз спасал свою команду в начале поединка - и он же эффектно парировал удар Виталия Гавриша "с точки". Евгений уже пообещал побриться налысо в случае завоевания "серебра" - и похоже он очень хочет поскорее сменить прическу.

2-е место – Сергей Булеца ("Днепр-1")

"Днепр-1" продолжает доказывать, что им нет равных во второй шестерке турнирной таблицы. Хотя "Олимпик" создал немало проблем ребятам Дмитрия Михайленко, с энтузиазмом начав поединок. Но переломным оказалось преимущество в индивидуальном мастерстве. В данном матча – Сергея Булецы. "Десятка" хозяев сначала ювелирно уложил мяч в угол ворот на исходе получаса игры, а во втором тайме именно он вырезал идеальную передачу с углового точно на голову Владимиру Адамюку. После второго гола Сергея сразу же заменили, дав тому немного отдохнуть. Как говориться, мавр сделал свое дело – мавр может уходить.

1-е место – Марлос ("Шахтер")

Вне всяких сомнений, главным матчем 24-го тура была встреча "Шахтера" и "Динамо". И снова повторилась главная история этого тура – лучше в игру вошла одна команда, а победу одержала другая. Подопечные Луиша Каштру первыми пропустили, но смогли быстро отыграться усилиями Марлоса. Украинский бразилец уже во втором тайме вывел свою команду вперед еще одним точным выстрелом. Оба удара нельзя назвать пушечными, но оба раза вингер "горняков" направлял мяч максимально неудобно для вратаря киевлян Георгия Бущана. Итоговый успех команды – большая заслуга именно Марлоса.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 24-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Марлос!

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