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Стало известно, как Карпаты будут возвращаться к футболу после массовой вспышки COVID-19
После положительных тестов команда еще тренировалась
Вячеслав Попов, шеф спортивно-медицинского департамента УАФ, рассказал о ситуации с заболеванием 26 человек на COVID-19 в львовских "Карпатах".
Накануне УАФ было известно о 2 случаях заболевания COVID-19 в клубе среди игроков.
После повторных тестов, которые были отрицательными, они вернулись к тренировочному процессу.
А перед матчем с "Мариуполем" команда снова сдала тесты. По их итогам положительными оказались 26 тестов. Правда, в основном в число инфицированных попали сотрудники обслуживающего персонала и врач команды.
УАФ, по словам Попова, совместно с УПЛ будут решать вопрос о дальнейшем допуске команды к следующим играм чемпионата. Те, кто сдал положительный тест, идут на карантин.
Клинических симптомов у них нет, тест был обнаружен на ПЦР-пробах. После этого проводятся мероприятия, согласно документам МОЗ и Кабинета министров страны. Карантин продлится 14 дней с последующим тестированием.
Ранее "Карпаты" протестовали 47 человек, на этот раз - 68, тестировали всех контактных. Ситуация сложная, потому что клуб несет серьезные финансовые затраты на тестирование. А впереди их ждет еще два тестирования после карантина.
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