Стало известно, как Карпаты будут возвращаться к футболу после массовой вспышки COVID-19

Вячеслав Попов, шеф спортивно-медицинского департамента УАФ, рассказал о ситуации с заболеванием 26 человек на COVID-19 в львовских "Карпатах".

Накануне УАФ было известно о 2 случаях заболевания COVID-19 в клубе среди игроков.

А перед матчем с "Мариуполем" команда снова сдала тесты. По их итогам положительными оказались 26 тестов. Правда, в основном в число инфицированных попали сотрудники обслуживающего персонала и врач команды.

После повторных тестов, которые были отрицательными, они вернулись к тренировочному процессу.

УАФ, по словам Попова, совместно с УПЛ будут решать вопрос о дальнейшем допуске команды к следующим играм чемпионата. Те, кто сдал положительный тест, идут на карантин.

Клинических симптомов у них нет, тест был обнаружен на ПЦР-пробах. После этого проводятся мероприятия, согласно документам МОЗ и Кабинета министров страны. Карантин продлится 14 дней с последующим тестированием.

Ранее "Карпаты" протестовали 47 человек, на этот раз - 68, тестировали всех контактных. Ситуация сложная, потому что клуб несет серьезные финансовые затраты на тестирование. А впереди их ждет еще два тестирования после карантина.