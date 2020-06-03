  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, как Карпаты будут возвращаться к футболу после массовой вспышки COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, как Карпаты будут возвращаться к футболу после массовой вспышки COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

После положительных тестов команда еще тренировалась

Стало известно, как Карпаты будут возвращаться к футболу после массовой вспышки COVID-19
Новина українською

Вячеслав Попов, шеф спортивно-медицинского департамента УАФ, рассказал о ситуации с заболеванием 26 человек на COVID-19 в львовских "Карпатах".

Накануне УАФ было известно о 2 случаях заболевания COVID-19 в клубе среди игроков.

После повторных тестов, которые были отрицательными, они вернулись к тренировочному процессу.

А перед матчем с "Мариуполем" команда снова сдала тесты. По их итогам положительными оказались 26 тестов. Правда, в основном в число инфицированных попали сотрудники обслуживающего персонала и врач команды.

УАФ, по словам Попова, совместно с УПЛ будут решать вопрос о дальнейшем допуске команды к следующим играм чемпионата. Те, кто сдал положительный тест, идут на карантин.

Читайте такжеОбщее количество инфицированных COVID-19 в Карпатах - 26 человек - источник

Клинических симптомов у них нет, тест был обнаружен на ПЦР-пробах. После этого проводятся мероприятия, согласно документам МОЗ и Кабинета министров страны. Карантин продлится 14 дней с последующим тестированием.

Ранее "Карпаты" протестовали 47 человек, на этот раз - 68, тестировали всех контактных. Ситуация сложная, потому что клуб несет серьезные финансовые затраты на тестирование. А впереди их ждет еще два тестирования после карантина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) коронавирус Вячеслав Попов карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...