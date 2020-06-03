Колос подписал 19-летнего форварда сборной Сенегала

Ковалевский "Колос" усилился сенегальским легионером.

Контракт с клубом из Ковалевки подписал 19-летний сенегальский форвард Мамаду Данфа.

Условия соглашения клуб не афиширует, а лишь сообщает, что Данфа будет играть под 94-м номером.

Футболист пришел в "Колос" из сенегальского клуба "Каса спортс", воспитанником которого и является.

Парень поиграл за молодежную сборную Сенегала и в сентябре 2019 даже успел сыграть 1 матч за национальную сборную своей страны.

Играет Данфа на позиции атакующего вингера/нападающего. По информации Transfermarkt, футболист перешел в "Колос" на правах свободного агента, а его цена составляет 50 тысяч евро.