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Колос подписал 19-летнего форварда сборной Сенегала

Премьер-лига
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Мамаду Данфа свою европейскую карьеру начал в Украине

Колос подписал 19-летнего форварда сборной Сенегала
Новина українською

Ковалевский "Колос" усилился сенегальским легионером.

Контракт с клубом из Ковалевки подписал 19-летний сенегальский форвард Мамаду Данфа.

Условия соглашения клуб не афиширует, а лишь сообщает, что Данфа будет играть под 94-м номером.

Футболист пришел в "Колос" из сенегальского клуба "Каса спортс", воспитанником которого и является.

Парень поиграл за молодежную сборную Сенегала и в сентябре 2019 даже успел сыграть 1 матч за национальную сборную своей страны.

Играет Данфа на позиции атакующего вингера/нападающего. По информации Transfermarkt, футболист перешел в "Колос" на правах свободного агента, а его цена составляет 50 тысяч евро.

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В статье: Колос (Ковалевка) Мамаду Данфа
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Источник:
ФК Колос

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