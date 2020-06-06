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Филлипов: Хочется забить Шахтеру. Нужно играть поумнее, похитрее
Десна настраивается на матч с лидером
Форвард "Десны" Александр Филиппов поделился своими ожиданиями от матча 25-тура УПЛ с "Шахтером".
"Конечно, хочется забить "Шахтеру". В предыдущих матчах имел для этого возможности, что-то не получалось. Но буду делать все, чтобы помочь команде добыть очки.
Нужно искать возможности где-то в контратаке, искать свободные зоны. Думаю, они будут в любом случае, нужно поумнее, похитрее играть", – сказал Филиппов.
Напомним, что матч состоится в субботу 6 июня на НСК Олимпийский и начнется в 17:00.
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Источник:ТК Футбол
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