Филлипов: Хочется забить Шахтеру. Нужно играть поумнее, похитрее

Форвард "Десны" Александр Филиппов поделился своими ожиданиями от матча 25-тура УПЛ с "Шахтером".

"Конечно, хочется забить "Шахтеру". В предыдущих матчах имел для этого возможности, что-то не получалось. Но буду делать все, чтобы помочь команде добыть очки.

Нужно искать возможности где-то в контратаке, искать свободные зоны. Думаю, они будут в любом случае, нужно поумнее, похитрее играть", – сказал Филиппов.

Напомним, что матч состоится в субботу 6 июня на НСК Олимпийский и начнется в 17:00.