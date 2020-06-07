Дмитрий Михайленко: В целом ФК Львов провел качественный матч

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после победы над ФК "Львов" в матче 25-го тура УПЛ.

- Как добирались на матч? Выезд выдался тяжелым?

- (улыбнувшись) Да, выезд оказался непростым. Понимаю ваш юмор. Сам выезд оказался намного легче, чем игра. У нас не получалось быстро играть в первом тайме, быстро менять фланги. Это основная причина, из-за чего мы теряли мяч, не успевая развернуть игру. В результате создали недостаточно моментов в первом тайме. Во втором действовали лучше, но тоже отрезками. Если говорить в целом о второй тайме, заключение следует проводить увереннее. Когда команда всеми силами идет вперед, мы, имея такое количество быстрых игроков, имеем 10 минут провести хотя бы какую-то качественную быструю атаку. К сожалению, это не удалось, и, как следствие, последние минуты были нервными.

- Не в первый раз есть вопрос к игре центральных хавбеков при обороне на своей половине поля. Каковы причины этого?

- Сегодня, за исключением последних 10 минут, когда игра имела сумбурный характер и соперник большими силами пошел вперед, не особенно бросались в глаза проблемы Когута, Франа и Кравченко в обороне. Соперник части контратаковал, а с позиционных атак у них особенно возможностей не было. Опасные удары в первом тайме были следствием наших потерь в центральной зоне. Так, мы имеем проблемы, мы - не безупречная команда. Но сегодня, мне кажется, были проблемы иного характера.

- Довольны ли вы игрой центральных защитников?

- Если говорить о защитной фазе, хотелось бы, чтобы соперник наносил меньше ударов. Разумеется, была ошибка Лопырьонка, но от ошибок никто не застрахован. А с мячом они хорошо действовали, хорошо двигали мяч. Можно по-разному оценивать, но в целом они провели качественный матч.

- Чем планируете заполнить паузу, которая оказалась из-за переноса матча с "Карпатами"?

- Хотелось бы находиться в игровом тонусе, играть каждую неделю, но из-за причин, которые от нас не зависят, придется снова отдыхать неделю. В планах заполнить паузу игрой с одной из команд, базирующихся поблизости. Сейчас ищем, ведем переговоры. Не буду говорить, пока не достигнем 100-процентной договоренности, но игра будет.

- Согласны ли вы, что Сарнавский сегодня сыграл за пол команды, и входит он в круг интересов "Днепра-1"?

- Мы хотим усилить позиции вратаря и ищем игроков, в том числе в Украине. Богдан - искусный вратарь. Он продемонстрировал это не только сегодня, но и в ходе сезона. Так, сегодня было несколько ярких сейвов, поэтому, считаю, его заслуга в том, что "Львов" не пропустил больше, очень большая.