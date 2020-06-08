Кендзера: Необходимо обыгрывать Зарю. Это будет очень важная игра

Защитник “Динамо” Томаш Кендзера оценил матч с “Александрией” (5:1), в котором он оформил две голевые передачи.

- Томаш, ты стал самым полезным игроком в матче по оценкам InStat, оформив дубль из ассистов и сделав шесть острых передач. Как оценишь свою игру, доволен тем, как провел матч?

- В первую очередь, я доволен, что мы победили в матче с "Александрией", с которой обычно тяжело играть. Хорошо сыграла вся наша команда, и результат продемонстрировал, что мы сильнее "Александрии". А что касается моей игры, то тоже доволен, что смог помочь команде, очень рад этому.

- Жаркая погода сказалась на физическом состоянии игроков во время поединка?

- Думаю, да. В последние три недели, когда мы тренировались, постоянно шел дождь, и погода была не очень хорошая. А вчера на поле было очень жарко и душно, играть было тяжело. Но погодные условия для нас были такими же, как и для "Александрии".

- "Динамо" активно действовало через фланги - это была тренерская установка на игру?

- Да, на прошлой неделе мы много отрабатывали передачи с флангов и их завершение. Тренер сказал, что нужно расшатать "Александрию", если есть возможности - искать острые передачи и подавать с флангов.

- Кроме того, на твоем счету три ассиста за "Динамо" в матчах с "Зарей". Можно ожидать от тебя активности в атаке и в ближайшую субботу?

- Самое главное, чтобы мы победили в субботу, потому что это очень важная для нас игра. А кто забьет или отдаст передачу - не так существенно. Необходимо, чтобы команда выиграла.

- Предстоящая встреча с "Зарей" - решающая битва за второе место?

- Да, мы набрали по 49 очков. Это будет очень важная игра, к которой нужно хорошо подготовиться и думать позитивно.