  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера: Необходимо обыгрывать Зарю. Это будет очень важная игра
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера: Необходимо обыгрывать Зарю. Это будет очень важная игра

Премьер-лига
(1 голосов)

В следующем туре нас ждет очень интересный матч

Кендзера: Необходимо обыгрывать Зарю. Это будет очень важная игра
Новина українською

Защитник “Динамо” Томаш Кендзера оценил матч с “Александрией” (5:1), в котором он оформил две голевые передачи.

- Томаш, ты стал самым полезным игроком в матче по оценкам InStat, оформив дубль из ассистов и сделав шесть острых передач. Как оценишь свою игру, доволен тем, как провел матч?

- В первую очередь, я доволен, что мы победили в матче с "Александрией", с которой обычно тяжело играть. Хорошо сыграла вся наша команда, и результат продемонстрировал, что мы сильнее "Александрии". А что касается моей игры, то тоже доволен, что смог помочь команде, очень рад этому.

- Жаркая погода сказалась на физическом состоянии игроков во время поединка?

- Думаю, да. В последние три недели, когда мы тренировались, постоянно шел дождь, и погода была не очень хорошая. А вчера на поле было очень жарко и душно, играть было тяжело. Но погодные условия для нас были такими же, как и для "Александрии".

- "Динамо" активно действовало через фланги - это была тренерская установка на игру?

- Да, на прошлой неделе мы много отрабатывали передачи с флангов и их завершение. Тренер сказал, что нужно расшатать "Александрию", если есть возможности - искать острые передачи и подавать с флангов.

- Кроме того, на твоем счету три ассиста за "Динамо" в матчах с "Зарей". Можно ожидать от тебя активности в атаке и в ближайшую субботу?

- Самое главное, чтобы мы победили в субботу, потому что это очень важная для нас игра. А кто забьет или отдаст передачу - не так существенно. Необходимо, чтобы команда выиграла.

- Предстоящая встреча с "Зарей" - решающая битва за второе место?

- Да, мы набрали по 49 очков. Это будет очень важная игра, к которой нужно хорошо подготовиться и думать позитивно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Александрия Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zizazu (Киев)
08.06.2020 в 23:11
Работать больше Томаш
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2020 в 23:21
Работают на стройке, на стадионе в футбол играть нужно...в ДИНАМОВСКИЙ , настоящий...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...