Наставник ФК Львов: Сарнавский - пол команды? Не люблю, когда так говорят

План на игру с "Днепр-1" (1:2) и его выполнение своими подопечными прокомментировал главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян.

- После спора в подтрибунных помещениях руки пожали друг другу. Конфликт исчерпан?

- Тренерские штабы обеих команд работали профессионально. Мы не участвовали в этом, а успокаивали. Игра закончилась - все, уже нельзя. Во время игры я тоже эмоционален, а когда игра закончилась - все.

- Перед игрой Вы заявляли, что планируете давить на определенные слабые места "Днепр-1". Какие это места и удалось ли надавить так, как Вы планировали?

- Я не хочу открывать это, потому что я и дальше работаю со своей командой. У нас продолжается чемпионат.

Но я уверен, что мы сегодня добили то слабое место. У нас план сработал. Тактика у нас сработала. Физически моменты в игре, когда у нас пошел спад, и мы сели низко в оборону. Это мы не планировали, но дорога, усталость ...Так получилось, что нам было трудно. Но выдержали.

- В предыдущем матче в старте вышло два бразильца, в матче против "Днепр-1" - пять. Была задача поставить тех людей, которые могут придержать мяч, что-то придумать впереди? Вратарь ФК "Львов" Богдан Сарнавский - это сегодня пол команды?

- Он молодец. Но каждый игрок полезен для нашей команды. Ведь другие игроки тоже выполнили полезные функции. Просто когда красивый бросок, вратарь спасает, это бросается в глаза. Не люблю, когда говорят "пол команды". Он лидер - я так это называю.

А почему такой состав и ротация - анализируя "Днепр-1", я выбрал тех игроков, которые могут противостоять той тактике, по которой играет "Днепр-1". Нам удалось. Мы ломали сильные стороны соперника и давили туда, где есть слабые.