Заря рассчиталась с игроками за февраль и март за счет транша по Виллиану Гомесу

Луганская "Заря" частично погасила долги перед футболистами за счет транша "Крузейро" по долгу за Виллиана Гомеса.

Как сообщает "Трибуна", игрокам луганского клуба за эти деньги выплатили зарплату за февраль и март.

Напомним, что за Виллиана Гомеса "Заря" получила от "Крузейро" 645 тысяч евро. Также бразильский клуб подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро луганскому клубу.