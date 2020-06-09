  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря рассчиталась с игроками за февраль и март за счет транша по Виллиану Гомесу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря рассчиталась с игроками за февраль и март за счет транша по Виллиану Гомесу

Премьер-лига
(1 голосов)

У луганчан с финансами не все в порядке

Заря рассчиталась с игроками за февраль и март за счет транша по Виллиану Гомесу
Новина українською

Луганская "Заря" частично погасила долги перед футболистами за счет транша "Крузейро" по долгу за Виллиана Гомеса.

Как сообщает "Трибуна", игрокам луганского клуба за эти деньги выплатили зарплату за февраль и март.

Напомним, что за Виллиана Гомеса "Заря" получила от "Крузейро" 645 тысяч евро. Также бразильский клуб подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро луганскому клубу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виллиан Гомес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
09.06.2020 в 23:57
Виллиан Гомес-это Ахметов из Бразилии? Чисто донецкая фамилия -там все Гомесы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...