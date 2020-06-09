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Заря рассчиталась с игроками за февраль и март за счет транша по Виллиану Гомесу
У луганчан с финансами не все в порядке
Луганская "Заря" частично погасила долги перед футболистами за счет транша "Крузейро" по долгу за Виллиана Гомеса.
Как сообщает "Трибуна", игрокам луганского клуба за эти деньги выплатили зарплату за февраль и март.
Напомним, что за Виллиана Гомеса "Заря" получила от "Крузейро" 645 тысяч евро. Также бразильский клуб подал апелляцию по выплате еще 1,17 млн евро луганскому клубу.
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Источник:Трибуна
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миг-25 (киев)
09.06.2020 в 23:57
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