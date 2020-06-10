Хавбек Днепра-1: Как играть в 14:00 - не представляю себе

Центральный полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут рассказал о том, как играть без зрителей и в условиях жары.

- Игорь, днепряне одержали четвертую подряд победу. На этот раз волевую!

- Сложный был матч. Львовяне показали полную самоотдачу, хотели взять очки. Хорошо, что это удалось нам.

- "Днепр-1" владел мячом почти вдвое дольше, однако победил с большим трудом. Это вообще специфика команд, которые любят и умеют держать мяч: у них всегда возникают проблемы, если соперник закрывается...

- В первом тайме у нас не очень получалось, но во время перерыва тренеры указали на то, что делали не так, и в результате мы изменили ход игры. Основное, на что нам указали, - должны играть быстрее, в частности - скорее переводить мяч с фланга на фланг. Во втором тайме мы все изменили.

- Пытаясь действовать через пас, Ваша команда при этом ощутимо проиграла сопернику в интенсивности прессинга. В то же время, например, "Заря", так же исповедуя комбинационный стиль, почти всегда прессингует оппонентов. Почему это не всегда удается "Днепру-1"?

- Постоянно работаем над этим на тренировках. Недавно у нас в штабе есть итальянский специалист Луиджи Ночентини, который, помимо прочего, как раз и обращает внимание на то, что у нас лучше прессинговать. Почему не получалось в конкретном матче со "Львовом"? Потому что когда мы начинали прессинговать, они сразу выбивали мяч вперед, и мы, грубо говоря, просто не успевали применять к ним прессинг.

- Как раз о итальянце. После завершения карантина голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук рассказал, что с появлением в тренерском штабе итальянского специалиста команда заиграет по-другому. В чем суть нововведений Луиджи Ночентини?

- Больше прессингуем. Играем быстрее. Стараемся не передерживать мяч в защите. Главное - начали играть в более вертикальный футбол. Луиджи хороший специалист, с ним приятно работать.

- Как ему живется в Украине?

- Ему нравится. Живет в хорошем районе, там прекрасные пейзажи, есть рестораны с итальянской кухней, где он может почувствовать себя, как дома.

- Как ощущения от матчей на пустых стадионах?

- Иногда возникает мысль, что участвуешь не в матче, а в "тренировке с повышенной ответственностью" ... Антураж совсем не тот. Надеюсь, уже скоро люди вернутся на стадионы.

- На выходных в Украину таки пришло лето. Неожиданная резкая жара определяет перед человеческими организмами необходимость адаптации, причем спортсменам в этом плане сложно вдвойне...

- Со "Львовом" матч начался в 19:30, на тот момент чаша остыла, стадион был в тенечке, и нам, в принципе, комфортно было играть. Как играть в 14:00 - не представляю себе. На днях у нас тренировки началось в 10:00 - и уже жарко.

- В следующие выходные Ваша команда будет "отдыхать". Как она проведет это время, запланированы ли спарринги?

- Нам сообщили два момента: первый - работаем в обычном тренировочном режиме, второй - на выходных сыграем товарищеский матч. Пока не знаем соперника.