Санин: Сделаем все возможное, чтобы Мариуполь появился на футбольной карте Европы

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о планах клуба заявить о себе на евроарене.

"Мы сделаем все возможное, чтобы "Мариуполь" появился и на футбольной карте Европы. В наших ближайших планах серьезная реконструкция стадиона имени Бойко.

Наша мечта – чтобы в наш город приехали серьезные европейские команды. Для этого надо много работать, развиваясь как в спортивном отношении, так и в плане инфраструктуры", – сказал Санин.