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Санин: Сделаем все возможное, чтобы Мариуполь появился на футбольной карте Европы
Мариуполь намерен реконструировать стадион
Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о планах клуба заявить о себе на евроарене.
"Мы сделаем все возможное, чтобы "Мариуполь" появился и на футбольной карте Европы. В наших ближайших планах серьезная реконструкция стадиона имени Бойко.
Наша мечта – чтобы в наш город приехали серьезные европейские команды. Для этого надо много работать, развиваясь как в спортивном отношении, так и в плане инфраструктуры", – сказал Санин.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
11.06.2020 в 00:07
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