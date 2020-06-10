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Санин: Сделаем все возможное, чтобы Мариуполь появился на футбольной карте Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь намерен реконструировать стадион

Санин: Сделаем все возможное, чтобы Мариуполь появился на футбольной карте Европы
Новина українською

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о планах клуба заявить о себе на евроарене.

"Мы сделаем все возможное, чтобы "Мариуполь" появился и на футбольной карте Европы. В наших ближайших планах серьезная реконструкция стадиона имени Бойко.

Наша мечта – чтобы в наш город приехали серьезные европейские команды. Для этого надо много работать, развиваясь как в спортивном отношении, так и в плане инфраструктуры", – сказал Санин.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
11.06.2020 в 00:07
Але ж УЄФА ніколи не дозволить євро-матчі в місті по близу військових дій. Хіба він цього не усвідомлює ? А от те що стадіон будуть реконструйовувати - МОЛОДЦі !
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