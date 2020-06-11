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Михайленко: Если договоримся, то в субботу сыграем спарринг с Ингульцом

Премьер-лига
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Из-за эпидемии в Карпатах у Днепра-1 возникла длительная пауза между турами

Михайленко: Если договоримся, то в субботу сыграем спарринг с Ингульцом
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о том, как команда вошла в сезон после карантина.

– Из-за вспышки коронавируса в "Карпатах" вы не сможете сыграть с ними в ближайшее время. Как будете заполнять возникшую паузу?

– Сейчас мы пытаемся найти соперника, чтобы сыграть товарищеский матч. Пока что на стадии переговоров возможный спарринг с "Ингульцом". Если договоримся, думаю, в субботу, 13 июня, скорее всего, и сыграем.

– Когда тогда состоится ваш отмененный матч с "Карпатами"?

– Мне кажется, тут правильнее с "Карпатами" говорить на тему этого вопроса.

– "Днепр-1" хорошо начал после рестарта чемпионата, обыграв "Олимпик" и "Львов". Команда в хорошей форме?

– Мы довольны победами и качеством игры, потому что если сравнивать с прошлым годом, то есть улучшение. Нужно время для того, чтобы найти свою игру. Сейчас пытаемся чуть-чуть изменить систему игры, много работаем, много тренируемся, работаем над тактикой. Мы одержали четыре победы подряд. И надо двигаться дальше.

– Вы сказали, что меняете систему игры. В чем заключаются перемены?

– Пытаемся больше прессинговать. У нас это не получалось в первой части чемпионата. Сейчас пытаемся этот компонент улучшить, поскольку понимаем, что без прессинга тяжело.

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В статье: Дмитрий Михайленко Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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