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Заваров: В матче Заря - Динамо эмоции будут зашкаливать

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждем интересную битву

Заваров: В матче Заря - Динамо эмоции будут зашкаливать
Новина українською

Легенда "Динамо" Александр Заваров, который в начале своей футбольной карьеры играл в "Заре", поделился своим мнением о предстоящем поединке 26-го тура УПЛ лаганчан с киевлянами.

- По первым двум матчам с "Шахтером" и "Александрией" можно ли сказать, что команда почувствовала игровой ритм?

- Для "Динамо" каждая игра важная и, можно сказать, определяющая. Команда должна решить задачу, которая была поставлена перед началом чемпионата.

- Учитывая, что команды имеют одинаковое количество очков и ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице, можно ожидать много борьбы и, возможно, грубости на поле?

- Думаю, да, поскольку такие матчи — это борьба "за шесть очков", они играются на максимуме, а на первое место выходит надежность и достижение результата. Обе команды будут стараться его добиться, чтобы решить все свои проблемы и задачи. Поэтому, думаю, нас ждет хорошая игра, в которой эмоции будут зашкаливать.

- В нынешнем сезоне "Заря" уже дважды отобрала очки у "Динамо": в Запорожье была зафиксирована ничья (2:2), а в Киеве гости одержали победу (2:1). Это будет дополнительной мотивацией для динамовцев?

- Учитывая ситуацию, в которой находится "Динамо", для команды мотивация должна быть запредельной в каждой игре, вне зависимости от имени соперника. Нужно набирать очки во всех поединках без исключения.

- В матче с "Александрией" в центре защиты сыграла пара Шабанов-Кадири. Победный состав не меняют, либо же стоит ожидать возвращения на свое привычное место отбывшего дисквалификацию Попова?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно находиться внутри команды. Мне сложно сказать что-то определенное по этому поводу, думаю, тренеры лучше знают и примут наиболее правильное решение.

- Из-за дисквалификации в матче не сможет принять участие лучший бомбардир "Зари" Богдан Леднев, на счету которого 11 забитых мячей. Насколько это большая потеря для команды?

- Естественно, это обстоятельство повлечет за собой определенные перестановки. Я, как и все, ожидаю, что в субботу мы увидим матч высокого уровня, вне зависимости от личных показателей футболистов, которые выйдут на поле. А победит сила воли, характер и мастерство.

- В четырех последних матчах с участием "Зари" исход поединков решал один забитый мяч. "Динамо" же, наоборот, в семи поединках подряд забивало вместе с соперниками минимум два мяча. Какую игру, на ваш взгляд, мы увидим в предстоящем матче – закрытую или открытую?

- Обычно в обороне "Заря" никогда не отсиживается. Иногда они много забивают, поэтому команда и набрала столько очков и идет на втором месте. А как именно будет складываться поединок, и какой план на игру выберут тренеры, мне сложно сказать. Думаю, конкретно в этом матче никто не будет рисковать, поскольку результат особенно важен.

- В последние дни в Украине установилась жаркая погода. Учитывая долгую паузу в выступлениях из-за карантина, этот фактор может сказаться на качестве и динамике игры команд?

- Думаю, может. Но мы не должны искать оправдание для команд в погоде. Они должны выходить и играть. Например, в Испании и Италии температура еще выше, но футболисты справляются. Конечно, может быть тяжело, но рядом всегда есть вода и обслуживающий персонал, который поможет. Жара не должна повлиять на качество игры.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Заваров Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
12.06.2020 в 18:21
афтор совсем не вкурсАх- ЛЕДНЕВ согда договора аренды не мог бы играть а не из-за перебора карточек
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