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СК Днепр-1 - Ингулец. Трансляция контрольного матча

Премьер-лига
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Вашему вниманию трансляция товарищеского поединка

СК Днепр-1 - Ингулец. Трансляция контрольного матча
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Контрольный матч.

13 июня. 17.00. Приднепровск. УТБ "Днепр".

СК "Днепр-1" - "Ингулец" (Петрово)

"Днепр-1": 31. Андрей Клищук, 3. Владимир Адамюк, 39. Александр Сваток, 71. Максим Лопирьонок, 19 Андрей Цуриков, 69 Юрий Вакулко, 25 Игорь Когут, 18. Александр Снежко, 7. Дмитрий Коркишко , 29. Александр Назаренко, 9. Алексей Хобленко

Запасные: 33. Валерий Юрчук, 77. Алексей Чичиков, 8. Владимир Полевой, 30. Папа Гуйе, 44. Арсений Батагов, 14 Егор Ярмолюк, 89. Владислав Супряга, 98. Иван Литвиненко, 74. Андрей Киреев, 91.Грифин Сабатини.

Главный тренер: Дмитрий Михайленко

"Ингулец": 41. Роман Льопка 39. Денис Балан 28. Виталий Павлов 23. Александр Кучеренко 89. Олег Синегуб 80. Владислав Лупашко 11. Бартулович 5. Евгений Запорожец 13. Илья Коваленко 9. Александр Мишуренко 49. Ника Сичинава

Запасные: 1. Богдан Шуст, 8. Игорь Загальский, 45. Артем Щедрый, 22 Владимир Коробка, 7. Дмитрий Сула, 18. Вадим Лобода, 20. Дмитрий Фатеев, 10 Александр Козак, 99 Николай Квасный, Зеленский, Синица , Литвяк.

Главный тренер: Сергей Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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