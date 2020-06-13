Цвек провёл на поле 80 секунд. Вышел на замену, сломал Сидорчука, заработал красную

Хавбек "Зари" Ловро Цвек заработал одну из самых быстрых красных карточек в истории чемпионата Украины. Хорватский легионер вышел на поле на 79 минуте, а на 80-й - после его фола на Сидорчуке игра была остановлена и затем продолжена уже без него.

Цвек был удалён с поля после просмотра VAR за жёсткую игру в голеностоп капитану "динамовцев" Сергею Сидорчуку, пробыв на поле (без учёта просмотра повтора) всего 80 секунд.

Напомним, что матч "Заря" - "Динамо" завершился в пользу гостей 1:3. Это позволило киевлянам выйти на единоличное второе место в таблице УПЛ.