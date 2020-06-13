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Цвек провёл на поле 80 секунд. Вышел на замену, сломал Сидорчука, заработал красную

Премьер-лига
(1 голосов)

Продуктивный матч от хорватского полузащитника

Цвек провёл на поле 80 секунд. Вышел на замену, сломал Сидорчука, заработал красную
UA-Футбол
Новина українською

Хавбек "Зари" Ловро Цвек заработал одну из самых быстрых красных карточек в истории чемпионата Украины. Хорватский легионер вышел на поле на 79 минуте, а на 80-й - после его фола на Сидорчуке игра была остановлена и затем продолжена уже без него.

Цвек был удалён с поля после просмотра VAR за жёсткую игру в голеностоп капитану "динамовцев" Сергею Сидорчуку, пробыв на поле (без учёта просмотра повтора) всего 80 секунд.

Напомним, что матч "Заря" - "Динамо" завершился в пользу гостей 1:3. Это позволило киевлянам выйти на единоличное второе место в таблице УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Ловро Цвек
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
13.06.2020 в 21:53
Скрипник угадал с заменой --слабая физика сдохли во 2 тайме
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.06.2020 в 20:21
пришёл, победил, увидел
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0
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
13.06.2020 в 20:48
НІТ! Тут скоріш варіант. Vийшов, Vгатив, Vилетів
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+2
-1


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