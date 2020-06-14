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Морозов: Не исключаю, что и Александрия будет бороться за второе место

Премьер-лига
(1 голосов)

О борьбе в верхней части турнирной таблицы

Морозов: Не исключаю, что и Александрия будет бороться за второе место
Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Сергей Морозов в эфире канала "Футбол 1" высказал свое мнение о матче между "Александрией" и "Десной" в 26-м туре УПЛ.

- Если взять по раскладу возможностей, как мне представляется, борьба за второе место чемпионата будет между "Десной", "Зарей" и киевским "Динамо". В этом матче встретятся хорошие, равные команды. Не исключаю, что и "Александрия" будет бороться за второе место. Вопрос возможности команд: что они смогут, если займут второе место. Имею в виду возможности, как спортивные, так и экономические.

Следующий момент: есть же еще дополнительные матчи межу 5-6 и 7-8 местами. При всем уважении к "Колосу", они свою задачу на сезон выполнили, попали в первую шестерку. Это очень хороший результат для клуба. Но, я думаю, что им будет сложнее за что-то бороться.

Кто займет пятое место? Не все, наверное, хотят играть переходные игры. Поэтому, основная борьба в чемпионате развернется за второе и за пятое место, - сказал Морозов.

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В статье: Сергей Морозов Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
14.06.2020 в 13:20
С морозова -эксперт, как с меня балерина....
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
14.06.2020 в 13:08
Второе место им не светит по-любому. А вот вмешаться от слова "мешать" - это легко.
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+2
0
миг-25 (киев)
14.06.2020 в 12:49
ООО-снова появилось донецкое футбольное БЫДЛО -наверно вывели из запоя старичка и дали бумажку с текстом
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+2
-1
Hanter44 (Baburka)
14.06.2020 в 12:49
А че им теперь и не бороться? Свою миссиюв игре с Динамо они выполнили.
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0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.06.2020 в 12:40
Здається цей псевдоексперт ніколи не був нападником шахтаря, а натомість грав у Зорі.
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-1


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