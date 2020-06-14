Морозов: Не исключаю, что и Александрия будет бороться за второе место

Экс-нападающий "Шахтера" Сергей Морозов в эфире канала "Футбол 1" высказал свое мнение о матче между "Александрией" и "Десной" в 26-м туре УПЛ.

- Если взять по раскладу возможностей, как мне представляется, борьба за второе место чемпионата будет между "Десной", "Зарей" и киевским "Динамо". В этом матче встретятся хорошие, равные команды. Не исключаю, что и "Александрия" будет бороться за второе место. Вопрос возможности команд: что они смогут, если займут второе место. Имею в виду возможности, как спортивные, так и экономические.

Следующий момент: есть же еще дополнительные матчи межу 5-6 и 7-8 местами. При всем уважении к "Колосу", они свою задачу на сезон выполнили, попали в первую шестерку. Это очень хороший результат для клуба. Но, я думаю, что им будет сложнее за что-то бороться.

Кто займет пятое место? Не все, наверное, хотят играть переходные игры. Поэтому, основная борьба в чемпионате развернется за второе и за пятое место, - сказал Морозов.