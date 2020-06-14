Владимир Шепелев: В первом тайме мы отдали Заре инициативу, чтобы хватило сил

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в матче 26-го тура УПЛ.

- Победа над "Зарей" во многом помогла закрепиться "Динамо" на втором месте в турнирной таблице, и дальше должно быть легче?

- Конечно, вчера нужно было обязательно выигрывать, потому что, по сути, это была игра за второе место. Конечно, вся борьба за него еще впереди, так что необходимо сконцентрироваться и доиграть все матчи без травм и без потерь очков.

- Основные события в матче разворачивались после перерыва, это результат изменения погодных условий или корректив, которые внес тренерский штаб?

- В первом тайме мы отдали "Заре" инициативу, поскольку, как вы помните, с "Шахтером" первые 30-40 минут мы побежали прессинговать, и на вторую половину встречи нас просто не хватило. Поэтому в этот раз мы немного отошли назад, а во втором тайме у нас была задача активно прессинговать и больше играть на атаку. К сожалению, мы пропустили мяч, могли еще пропустить и второй, но к счастью, смогли сравнять счет, а потом и вырвать победу.

- Тот факт, что второй тайм был задержан из-за сильного дождя как-то повлиял на игру, или для вас это было просто дополнительным временем, чтобы отдохнуть?

- Мы особо не отдыхали, а все время обсуждали разные моменты, кому куда бежать, где кого подстраховать, куда отдать мяч и как его разыграть, а также обговаривали прочие тактические моменты. Поэтому особо и не заметили, как пролетело время, и пауза закончилась.

- Во втором тайме было мокрое поле, скользкий мяч, в связи с этим, понадобилось ли вам какое-то время, чтобы привыкнуть к новым условиям?

- Как только мы вышли на второй тайм, играли с небольшой опаской, поскольку на поле были лужи, и мы боялись, чтобы мяч не застрял в траве, когда отдавали пас. Особенно нужно было быть внимательными при передачах назад или вратарю, чтобы соперник не перехватил мяч. В целом же поле было отличное, претензий к нему абсолютно никаких нет. И когда светило солнце, и в дождь оно было отличного качества.

- Голевая передача в матче с "Зарей" позволила вам выйти на первое место среди лучших бомбардиров команды, что для вас значит это достижение?

- Если честно, я особо не слежу за своей статистикой, главное, чтобы побеждала команда. Конечно, приятно, что шесть раз помог коллективу забить мячи. Просто я играю в середине поля, и обычно это нормально, когда полузащитники отдают передачи на нападающих, чтобы они забивали. Получается, мы это делаем чаще, чем остальные.

- Расскажите о моменте с голом де Пены, как почувствовали, что он может забить?

- Миколенко отдал мне длинную передачу, я увидел, что Карлос бежит в зону, просто поставил корпус и отдал ему пас в эту зону. А дальнейшее – это уже его мастерство, он здорово себе подработал мяч и забил.

- Этот мяч стал переломным в матче?

- Во втором тайме вышли свежие футболисты, усилили игру, в итоге, забили де Пена и Цыганков, а кроме этого, у нас было много хороших контратак, но мы не смогли правильно распорядиться мячом. Второй гол нам очень помог, и после него мы уже довели игру до логического завершения. Цыганков здорово исполнил штрафной.

- Вам бы хотелось стать лучшим ассистентом по итогам всего сезона?

- Конкретно такую задачу перед собой не ставлю. Главное – доиграть сезон и побеждать во всех оставшихся матчах. А на все остальные показатели посмотрим потом и подсчитаем.

- Следующий матч уже в среду с "Минаем" в Кубке Украины, успеете ли подготовиться к поездке в Ужгород?

- Думаю, да, постараемся восстановиться к этому матчу, будем готовиться в обычном режиме. Ожидаю, что игра будет непростой, поскольку все соперники настраиваются на нас, как на последний бой. Нам нужно обязательно побеждать, а кому играть и добиваться результата – будет решать тренерский штаб, возможно, наставники проведут ротацию.