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Заря - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
Подопечные Михайличенко выходят на второе место
Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура между "Динамо" и "Зарей".
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы)
Заря - Динамо 1:3
Голы: Владлен Юрченко 53 (пен.) - Виталий Буяльский 71, Карлос Де Пена 75, Виктор Цыганков 90+6
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 79), Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 85), Евгений Чеберко
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири 84), Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 61), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 61), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 90), Артем Шабанов, Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Богдан Михайличенко 70, Джоель Абу Ханна 90+4, Евгений Чеберко 90+4 - Томаш Кендзёра 30, Денис Попов 77
Удаление: Ловро Цвек 84 (опасная игра с риском нанесения травмы)