Заря - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

николай балакин - киевская область?!!! Дело даже не в регистрации арбитра. Суркисы скажут :"Надо!" Арбитры ответят :"Есть!!!" Бери любого - абдулла, бойко, можаровский, арановский... Любой готов служить Динамо!!! Дело о расизме против Тайсона открыли и закрыли... В очередной раз "детки" больших родителей "пошалили"?!!! Динамо, вы празднуете победу?!!! Во что вы превратили, когда-то гордое имя "ДИНАМО"?!!!