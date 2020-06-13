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Заря - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(6 голосов)

Подопечные Михайличенко выходят на второе место

Заря - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура между "Динамо" и "Зарей".

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы)
Заря - Динамо 1:3
Голы: Владлен Юрченко 53 (пен.) - Виталий Буяльский 71, Карлос Де Пена 75, Виктор Цыганков 90+6
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 79), Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко (Максим Лунёв 85), Евгений Чеберко
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири 84), Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 61), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Карлос Де Пена 61), Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 90), Артем Шабанов, Назарий Русин (Беньямин Вербич 61), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Богдан Михайличенко 70, Джоель Абу Ханна 90+4, Евгений Чеберко 90+4 - Томаш Кендзёра 30, Денис Попов 77
Удаление: Ловро Цвек 84 (опасная игра с риском нанесения травмы)

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) УПЛ
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(6 голосов)
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Комментарии (3)
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Блуждающий Форвард
13.06.2020 в 21:50
николай балакин - киевская область?!!! Дело даже не в регистрации арбитра. Суркисы скажут :"Надо!" Арбитры ответят :"Есть!!!" Бери любого - абдулла, бойко, можаровский, арановский... Любой готов служить Динамо!!! Дело о расизме против Тайсона открыли и закрыли... В очередной раз "детки" больших родителей "пошалили"?!!! Динамо, вы празднуете победу?!!! Во что вы превратили, когда-то гордое имя "ДИНАМО"?!!!
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.06.2020 в 22:00
Припини дурну істерику.
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0
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royalstas (Вінниця)
13.06.2020 в 22:02
О боже що ти верзеш....
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