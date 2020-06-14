Беньямин Вербич: В конце матча действовали отлично, у Зари даже не было ни одного момента

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победу киевлян над "Зарей" в матче 26-го тура УПЛ.

- Безусловно, эта победа над "Зарей" помогла нам всем: и футболистам, и болельщикам. Спасибо нашим фанатам за поддержку даже в Запорожье. Из-за карантина они не смогли попасть на стадион, но все равно болели за нас за его пределами. Мы их слышали на протяжении всего матча, нам это очень помогало. Мы действительно завоевали очень важную победу и заработали три важных очка. Мы сейчас на втором месте, и совсем скоро нам предстоит следующая игра в Кубке Украины, также очень ответственная. Надеюсь, в среду мы сыграем так же хорошо и победим.

- Это была первая волевая победа "Динамо" с начала сезона, когда команда первой пропустила, но затем одержала победу. В матче с "Зарей" действительно пришлось проявить характер и силу воли?

- Даже не знал, что это наш первый такой матч. Да, когда проигрываешь, становится очень тяжело, прежде всего, психологически. Но мы показали, что можем преломить ход игры и результат в нашу пользу. Когда забили первый гол, почувствовали, что являемся сильнее "Зари", и в конце матча действовали вообще отлично, у соперника даже не было ни одного момента. Я очень рад, что мы забили три мяча луганчанам на выезде, поскольку у них хорошая, сильная команда, но мы показали, что на данный момент еще сильнее и лучше.

- Почему второй тайм у "Динамо" получился лучше, чем первый?

- Это не было изначально нашей тактикой, просто так пошла игра. В первом тайме мы также могли забить, впрочем, как и "Заря". Это футбол, ты не можешь просчитать или предвидеть, когда забьешь – это просто случается на поле. Мы хорошо сыграли в нескольких моментах и забили три мяча. Нужно продолжать стараться и двигаться дальше, потому что сезон еще не завершился, и впереди у нас много важных матчей.

- Какие задания вам давали тренеры, когда вы выходили на поле во втором тайме, и как с ними справились?

- Тренеры много не говорили. Я посмотрел на табло, там счет был 1:0 в пользу хозяев. Всем было понятно, что мы хотим увезти из Запорожья три очка. Еще перед игрой наставники говорили нам, что результат – самое важное в матче, и мы сделали все для его достижения.

- Расскажите, как вам удалось сделать голевую передачу на Буяльского, когда он сравнял счет?

- Виталик находится в очень хорошей форме, после карантина он забил уже четыре мяча в трех играх. В том эпизоде я увидел, как он хорошо побежал, сделал на него подачу, у него получилось прекрасное первое касание, и вторым он забил отличный мяч – все были рады.

- Это был переломный момент матча?

- Думаю, да, ведь мы почувствовали себя сильнее, чем соперник. Кроме того, незадолго до этого тренеры провели сразу три замены, и все футболисты линии атаки были свежими, нам хотелось играть и побеждать. Думаю, даже, если бы игрок "Зари" в конце не получил красную карточку, они бы все равно не смогли ничего сделать или создать у наших ворот. Мы действовали очень хорошо и заслужили эту победу.

- Неприятным эпизодом стала травма Сергея Сидорчука, что произошло в том моменте?

- Я как раз был на поле, недалеко от места, где произошло столкновение. Посмотрел на его ногу, и прямо скажу, выглядела она не очень хорошо. Было много крови, и мы все тогда поняли, что это красная карточка для соперника. Поддержали Сережу, сказали, что все будет хорошо. Слава богу, что обошлось без перелома ноги. Дней десять он, конечно, пропустит, а потом посмотрим, какая будет ситуация. Надеюсь, капитан скоро вернется на поле.

- Хватит ли команде времени, чтобы восстановиться к матчу с "Минаем" в Кубке Украины, который состоится в ближайшую среду?

- Думаю, да, у нас есть для этого четыре дня. Мотивация, конечно, будет высокой, ведь это же полуфинал Кубка! Мы знаем, что у них в гостях тяжело играть, поскольку примерно полтора года назад мы уже встречались с этой командой. Помню, тогда в первом тайме проигрывали 0:1. Несмотря на то, что эта команда из низшей лиги, уверен, что они отдадут все силы в этом матче. Мы же тоже будем играть только на победу и постараемся достичь максимального результата, чтобы выйти в финал.