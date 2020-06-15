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Заря не прекратит существование, даже если не попадет в групповой этап ЛЕ - СМИ
Клуб получает деньги от президента
В футбольном шоу ТаТоТаке опровергли информацию о том, что луганская "Заря" будет находится на грани исчезновения - если команда не выйдет в групповой этап Лиги Европы.
По информации программы, президент клуба Евгений Геллер дофинансирует "Зарю".
Немного, совсем немного, но он это делает. Деньги у него есть, он даже в своей декларации записал, как я насчитал, 7 млн долларов. А мы понимаем, что там еще больше. Но этого мало, чтобы полностью финансировать "Зарю".
Поэтому логично, что когда "Заря" не попадет в ЛЕ, будут проблемы. Не дойдет до исчезновения клуба, наши источники этого не подтверждают. Но клуб будет использовать другие возможности - продавать футболистов.
Притом с финансами в "Заре" все не так плохо - команда недавно получила зарплату за март.
Кроме того, перед луганчанами имеют долги бразильский "Крузейро" и киевское "Динамо", напомнил ведущий Михаил Спиваковский.
За Виллиана Гомеса должны деньги, там идут судебные процессы. И два транша от "Динамо" за Караваева. По нашим данным, это немного меньше миллиона долларов.