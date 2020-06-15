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Алан Патрик вошел в топ-100 игроков Шахтера по количеству матчей

Премьер-лига
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Хороший показатель

Алан Патрик вошел в топ-100 игроков Шахтера по количеству матчей
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Матч 26-го тура УПЛ против "Колоса" (1:0) стал для полузащитника "Шахтера" Алана Патрика 118-м поединком за "горняков" во всех турнирах

Таким образом, Патрик вошел в топ-100 футболистов в истории клуба по количеству проведенных игр.

Из нынешнего состава в этой сотне уже Андрей Пятов (455), Тарас Степаненко (305), Тайсон (267), Марлос (223), Исмаили (204), Виктор Коваленко (185), Сергей Кривцов (176) и Дентиньо (168).

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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