Алан Патрик вошел в топ-100 игроков Шахтера по количеству матчей

Матч 26-го тура УПЛ против "Колоса" (1:0) стал для полузащитника "Шахтера" Алана Патрика 118-м поединком за "горняков" во всех турнирах

Таким образом, Патрик вошел в топ-100 футболистов в истории клуба по количеству проведенных игр.

Из нынешнего состава в этой сотне уже Андрей Пятов (455), Тарас Степаненко (305), Тайсон (267), Марлос (223), Исмаили (204), Виктор Коваленко (185), Сергей Кривцов (176) и Дентиньо (168).