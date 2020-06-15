Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Кабмина о признании Суркисов связанными с Приватбанком лицами

Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами.

Заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех часов.

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Напомним, в 2016-м при национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета (более 1 млрд гривен) попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании Суркисов связанными с "Приватбанком", а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.