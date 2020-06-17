Суркис: Перед Михайличенко ставилась задача квалифицироваться в Лигу чемпионов

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, какие цели и задачи ставились перед Алексеем Михайличенко при назначении его главным тренером команды.

- Условия при подписании контракта ставились следующие. Первое – это команда должна квалифицироваться в Лигу чемпионов, то есть занять не ниже второго места в УПЛ. Я понимал, что первый сезон будет перестроечным, но надеялся, что Михайличенко будет бороться за чемпионство. Но понимал, что может не получиться.

- Если Михайличенко не выполнит данные условия, он будет уволен? То есть, какая его ответственность?

- Я не хотел бы сейчас обсуждать его контракт, так как мы пока что не гарантировали себе второе место. У меня с ним абсолютно доверительные отношения, и он понимает, что невыполнение задач может повлечь за собой отставку. И это прописано в контракте.

Для меня не выигрыш чемпионата – это уже трагедия, а дальше додумывайте сами.

В контракте Михайличенко не прописано никакой неустойки за досрочное расторжение. Один раз команда уже заняла почетное четвёртое место, и мне пришлось платить нашему легендарному великому футболисту и тренеру (Блохину). Такой был прописан контракт. Когда мы полдписывали тот контракт, я себе и представить не мог, что Олег Владимирович доведет команду до четвертого места. Это стало для меня уроком.

- Ваше мнение, почему у Михайличенко не получается, так как хотелось бы? Кто виноват?

- Я виноват, так как его назначил, и он виноват, ведь селекция была за ним. Конечно, можно многое списывать на Хацкевича, но я не могу так сказать. Потому что перед Хацкевичем я ставил задачу – доверие нашей молодежи. И он с этой задачей постепенно справлялся. Но это были полумеры: то выпустит, то недоверие. Вот смотрите: Шапаренко и Цитаишвили – талантливые игроки. Но если Цитаишвили сыграет какую-то игру плохо, и его посадят на лавку, мы можем его потерять. Им нужно доверять. Но доверять тогда, когда они выполняют все, что говорит главный тренер. Сумеет ли тренер раскрыть эту молодежь – посмотрим.