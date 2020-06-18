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Игорь Суркис назвал бюджет Динамо и сумму ежегодных расходов акционеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее речь шла о 35-40 млн

Игорь Суркис назвал бюджет Динамо и сумму ежегодных расходов акционеров
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что годовой бюджет киевского клуба за последние годы - 30-35 миллионов долларов.

Эта сумма - без учета купли-продажи контрактов футболистов.

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Это сумма с различными спонсорскими контрактами, выплатами за Лигу Европы. Клуб обходится акционерам в 15-20 млн.

А были времена, когда бюджет клуба был 60 млн. Но сегодня цифры именно такие.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) бюджет
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 12:49
По сравнению с Польшей, Чехией и др бюджет просто громадный
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