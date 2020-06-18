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Суркис: Возвращение Реброва? Никогда не говори никогда

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо рассказал о работе Сергея Станиславовича

Суркис: Возвращение Реброва? Никогда не говори никогда
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о возвращении в киевский клуб Сергея Реброва (который сейчас работает с "Ференцварошем" )и рассказал о своем отношении к специалисту.

"Я к Реброву отношусь с огромным уважением. Можно сказать, он становился тренером на моих глазах. Я ему доверял. Не каждый президент, сидя в моем кресле, доверил бы команду молодому тренеру. Но он оправдал доверие, выиграв дважды чемпионство. Я аплодирую Реброву и его штабу. Он два раза стал чемпионом, но провалил следующий сезон. Затем мы с ним поговорили, я ему предложил контракт.

Ребров хотел убрать определенное количество футболистов. Если у меня с этими игроками подписан контракт, я их выбросить на улицу не могу. Их должны купить. Если бы стоял вопрос по одному футболисту или двум, мы бы легко договорились. Но стоял разговор по пяти ведущим игрокам команды, которые потом еще долго играли в клубе. Много ошибок было и у Реброва. Говорят, что мы бесплатно пригласили Гладкого, Громова, Федорчука. Но кто им зарплату платил - Ребров или я? А они ничего не дали для команды.

Рауль Рианчо пришел ко мне и сказал: этих нужно убрать, а этих купить. Он предложил купить игроков, которые играют в Испании, но даже не в Ла Лиге. Он хотел показать, что успех Реброва – это его успех. Но поверьте мне: успех Реброва – это успех Реброва. Открыты ли для него двери в "Динамо"? Никогда не говори никогда. В этой жизни все возможно. Разговоры, что два раза в одну реку не входят – это не про меня", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
18.06.2020 в 18:15
А про одни и те же грабли?
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