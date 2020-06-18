Михайленко: В матче с Ворсклой хочется продолжить нашу победную серию

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о новостях команды накануне матча 27-го тура УПЛ против "Ворсклы".

- Дмитрий Станиславович, впереди гостевой поединок против "Ворсклы". Чего ожидаете от этой встречи?

- Ожидаем тяжелой игры, ведь соперник очень боевой и команда достаточно неуступчивая. Поэтому мы с интересом ждем этот матч. Нам хочется продолжить серию побед, которая у нас есть, поэтому очень тщательно и серьезно настраиваемся и готовимся к этому противостоянию. Все у нас здоровы, и завтра поедем в Полтаву с намерением двигаться вперед.

- Еще перед прошлой игрой вы отмечали, что лазарет команды уже пустой, что является приятным головной болью для тренерского штаба...

- Да, действительно (улыбается). Лазарет пуст, есть возможность освежать и менять игроков, для нас очень важно. Любой футболист должен чувствовать конкуренцию, что его кто подпирает в составе, поскольку только через такую ​​конкуренцию мы и можем двигаться вперед. Все готовы играть, и теперь мы должны принять правильное решение, кто именно выйдет с первых минут, а кто будет выходить на замену, поскольку это сейчас также серьезное оружие для тренеров, которые могут проводить сразу пять замен. Тем более, в условиях плотного графика "Ворсклы", поэтому мы здесь можем иметь какое-то преимущество, если освежать игру.

- При подготовке к игре учитывали то, что два основных фланговых защитника "Ворсклы" Пердута и Сапай пропустят матч?

- Да, у нас конечно есть эта информация, но это не ключевой момент. На мой взгляд, при той системе ведения игры Баенко, Ребенок или Якубу могут заменить дисквалифицированных исполнителей безболезненно. Важнее наши действия в атаке, наше движение, поэтому мы особенно на этом даже не акцентировали внимание игроков, которые и сами знают, кто у соперника пропускает матч. Мы больше делаем акцент на собственной игре.