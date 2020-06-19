Олимпик на Карпаты - без трех игроков. Команде не поможет новичок

В матче с "Карпатами" в 27 туре УПЛ "Олимпику" не помогут защитники Павел Лукьянчук и Дмитрий Литвин, а также Виталий Гошкодеря, который только что присоединился к команде, сообщает телеканал Футбол.

У экс-игрока "Черноморца" - незначительное мышечное повреждение.

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Рад что вернулся в эту команду. Это, можно сказать, родной для меня клуб. Есть соглашение, тренируюсь, готовлюсь, но, к сожалению, травму получил. Сейчас в ближайших матчах не смогу помочь команде. Контракт подписан на более долгий срок, но закончится сезон - и договорились с руководством, что тогда будем пересматривать решения относительно будущего сотрудничества.

Матч "Карпаты" - "Олимпик" должен состояться в воскресенье, 21 июня, начнется в 17:00. Местом встречи скорее всего будет стадион Авангард в Луцке. Матч пройдет без зрителей.