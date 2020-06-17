К Олимпику присоединился экс-игрок Черноморца

Украинский 32-летний полузащитник Виталий Гошкодеря присоединился к донецкому "Олимпику".

В новом клубе игрок получил №99.

Виталий является сыном футболиста "Шахтера" Валерия Гошкодери. Пять лет раннего детства провел в Польше, где отец играл за клуб "Сталь". Впервые на футбольную тренировку отец повел Виталика в 5 лет еще в Польше.

Затем в 7 лет он уже тренировался в академии донецкого "Шахтера". За "Шахтер-3" дебютировал 30 октября 2004 года в матче против "Горняк-Спорта". За команду продолжал играть до конца 2008 года. Вторую половину сезона 2008/09 провел в аренде за донецкий "Олимпик". Затем два года играл на правах аренды в луцкой "Волыни". С ней вышел из Первой лиги Украины в украинской Премьер-лигу в 2010 году.

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В сезоне 2011/12 играл на правах аренды в криворожском "Кривбассе". Летом 2013 снова подписал контракт с луцкой "Волынью". Зимой 2015 года стал игроком донецкого "Олимпика".

С июля 2017 до декабря 2018 выступал в Казахстане за "Окжетпес". В феврале 2019 стал игроком одесского "Черноморца", за который выступал до декабря 2019-го.