Официально: Матч Карпаты – Олимпик пройдет в Луцке

Вчера стало известно, что матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" - "Олимпик" был перенесен с 20 на 21 июня 2020 года.

До недавнего времени оставалось неизвестным лишь место проведения поединка. Впрочем, сегодня УПЛ утвердила, что матч пройдет в Луцке.

Время начала матча осталось неизменным - 17:00.

Напомним, что "Карпаты" уже пропустили три календарных матча УПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе. Команда только на этой неделе вышла из карантина и поэтому клуб попросил перенести матч с "Олимпиком".