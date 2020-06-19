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Официально: Матч Карпаты – Олимпик пройдет в Луцке

Премьер-лига
(2 голосов)

Прогнозируемое решение

Официально: Матч Карпаты – Олимпик пройдет в Луцке
Новина українською

Вчера стало известно, что матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" - "Олимпик" был перенесен с 20 на 21 июня 2020 года.

До недавнего времени оставалось неизвестным лишь место проведения поединка. Впрочем, сегодня УПЛ утвердила, что матч пройдет в Луцке.

Время начала матча осталось неизменным - 17:00.

Напомним, что "Карпаты" уже пропустили три календарных матча УПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе. Команда только на этой неделе вышла из карантина и поэтому клуб попросил перенести матч с "Олимпиком".

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Авангард (Луцк)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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Хмельничанин (Хмельницький)
19.06.2020 в 19:06
Що за хирня? В Львові що хужа епідемічна ситуація ніж у Києві? І де тоді 24 червня має грати ФК Рух з ФК Агробізнес? Повний бардак що в УПЛ, що в ПФЛ, що в державі.
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lektor (Мариуполь)
19.06.2020 в 19:00
что то непонятное происходит УАФ во Львове собирается, финал кубка играть во Львове собрались, а почему Карпатам там играть нельзя?
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ПетроФ (Луцьк)
19.06.2020 в 18:25
Не поняв??? Хіба Луцьк не закритий для спортивних змагань???
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simargl (Чернигов)
19.06.2020 в 18:16
Не захотел Олимпик в Киеве играть , пусть едут в Луцк ... два дня туда-обратно в дороге .
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