Премьер-лига
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Официально: Матч Карпаты – Олимпик пройдет в Луцке
Прогнозируемое решение
Вчера стало известно, что матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" - "Олимпик" был перенесен с 20 на 21 июня 2020 года.
До недавнего времени оставалось неизвестным лишь место проведения поединка. Впрочем, сегодня УПЛ утвердила, что матч пройдет в Луцке.
Время начала матча осталось неизменным - 17:00.
Напомним, что "Карпаты" уже пропустили три календарных матча УПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе. Команда только на этой неделе вышла из карантина и поэтому клуб попросил перенести матч с "Олимпиком".
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Источник:УПЛ
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Комментарии (4)
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Хмельничанин (Хмельницький)
19.06.2020 в 19:06
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lektor (Мариуполь)
19.06.2020 в 19:00
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ПетроФ (Луцьк)
19.06.2020 в 18:25
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simargl (Чернигов)
19.06.2020 в 18:16
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