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Олимпик сообщил о кадровых проблемах накануне игры с Карпатами

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок уже завтра

Олимпик сообщил о кадровых проблемах накануне игры с Карпатами
UA-Футбол
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"Олимпик" не сможет рассчитывать на ряд игроков в ближайшем поединке против "Карпат". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Не помогут своей команде защитники Павел Лукьянчук и Дмитрий Литвин, хавбек Виталий Гошкодеря, а также форвард Максим Дегтярёв, Все футболисты травмированы.

Матч "Карпаты" - "Олимпик" состоится 21 марта в Луцке и начнётся в 17:00.

Напомним, что "Олимпик" подписал Виталия Гошкодерю, который как раз находится в клубном лазарете, только в среду.

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В статье: Виталий Гошкодеря Олимпик (Донецк) Максим Дегтярев Карпаты (Львов) Павел Лукьянчук Дмитрий Литвин
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Комментарии (2)
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Эйфоретик
20.06.2020 в 16:43
Ой,такая будто проблема.Должны и так выигрывать.Карпаты никакие,ждём Львов в первой лиге.Хотя зная наш чемпионат,наврядли.
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Sandra777 (Львів)
20.06.2020 в 16:46
Чекаю тебе на базарі з молоком
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