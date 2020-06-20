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Олимпик сообщил о кадровых проблемах накануне игры с Карпатами
Поединок уже завтра
"Олимпик" не сможет рассчитывать на ряд игроков в ближайшем поединке против "Карпат". Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Не помогут своей команде защитники Павел Лукьянчук и Дмитрий Литвин, хавбек Виталий Гошкодеря, а также форвард Максим Дегтярёв, Все футболисты травмированы.
Матч "Карпаты" - "Олимпик" состоится 21 марта в Луцке и начнётся в 17:00.
Напомним, что "Олимпик" подписал Виталия Гошкодерю, который как раз находится в клубном лазарете, только в среду.
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Комментарии (2)
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Эйфоретик
20.06.2020 в 16:43
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Sandra777 (Львів)
20.06.2020 в 16:46
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