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Десна - Заря 1:2. Видеообзор центрального матча 27-го тура
Травмы, удаления, пенальти - в этом матче было все!
Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Десна - Заря 1:2
Голы: Денис Фаворов 90+8 (пен.) - Владислав Кочергин 6, Богдан Михайличенко 55
Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Филипп Будковский 69), Александр Филиппов (Дмитрий Хлёбас 77), Владислав Калитвинцев (Андрей Тотовицкий 46), Егор Картушов (Орест Кузык 85), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой (Йоонас Тамм 46), Ефим Конопля, Максим Имереков, Денис Фаворов
Заря: Заури Махарадзе (Никола Василь 78), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня (Максим Лунёв 27), Владислав Кабаев (Михайло Перович 89), Артём Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Предупреждения: Андрей Мостовой 11, Максим Имереков 43, Андрей Гитченко 53, Леван Арвеладзе 66, Дмитрий Хлёбас 86, Йоонас Тамм 90+1 - Виталий Вернидуб 24, Евгений Чеберко 32, Максим Лунёв 89, Артем Громов 90+3, Евгений Чеберко 90+8
Удалён: Евгений Чеберко 90+8 (вторая жёлтая)