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За матч Заря - Динамо Комитет арбитров УАФ отстранил судью Балакина

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя официального сообщения от Комитета почему-то не было

За матч Заря - Динамо Комитет арбитров УАФ отстранил судью Балакина
Новина українською

Рефери Николай Балакин отстранен Комитетом арбитров УАФ на неопределенный срок за ошибки в матче 26-го тура УПЛ "Заря" - "Динамо" (1:3).

Об этом сообщил телеведущий и директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов со ссылкой на председателя комитета Лучано Лучи.

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После матча "Заря" - "Динамо" мы говорили о Балакине, задавали вопросы в пустоту. Стало известно, что Балакин "надолго отправляется в отпуск". Не знаю, может, это можно назвать "многомесячным карантином"?

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок в матче "Заря" - "Динамо". Поэтому Балакин отправляется "отдыхать". Он надолго отстранен от судейства.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Денисов Динамо (Киев) УПЛ Николай Балакин Лучано Лучи УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.06.2020 в 09:57
Лучи сам подставил Балакина, назначив арбитра из Киевской области на этот матч. Но что мешало Балакину пересмотреть момент с пенальти за руку Попова? А если не было сигнала от арбитра ВАР, то ответственность с Балакиным они должны разделить вместе.
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