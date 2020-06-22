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За матч Заря - Динамо Комитет арбитров УАФ отстранил судью Балакина
Хотя официального сообщения от Комитета почему-то не было
Рефери Николай Балакин отстранен Комитетом арбитров УАФ на неопределенный срок за ошибки в матче 26-го тура УПЛ "Заря" - "Динамо" (1:3).
Об этом сообщил телеведущий и директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов со ссылкой на председателя комитета Лучано Лучи.
После матча "Заря" - "Динамо" мы говорили о Балакине, задавали вопросы в пустоту. Стало известно, что Балакин "надолго отправляется в отпуск". Не знаю, может, это можно назвать "многомесячным карантином"?
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок в матче "Заря" - "Динамо". Поэтому Балакин отправляется "отдыхать". Он надолго отстранен от судейства.
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