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ФК Львов потеряет лидера. А тренера-армянина заменит грузин - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь и вратаря-бразильца стоит ждать?

ФК Львов потеряет лидера. А тренера-армянина заменит грузин - СМИ
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Вместо уволенного вчера наставника ФК "Львов" Егише Меликяна главным тренером будет Георгий Цецадзе.

Его, как сообщает ТаТоТаке, будут представлят уже сегодня.

45-летний специалист работал почти со всеми юношескими и молодежной сборными Грузии, а его последний клуб - "Сабуртало" из Тбилиси.

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Кроме того, со следующего сезона основной вратарь "Львова" Богдан Сарнавский будет игроком "Днепр-1". Это должно окончательно решиться в конце сезона.

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В статье: ФК Львов Эгише Меликян Богдан Сарнавский Егише Меликян Георгий Цецадзе
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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viajador (ФК Потіївка)
22.06.2020 в 12:26
Купа класних українських тренерів чи без клубу (Дем'яненко, Грозний і т.д.), чи за кордоном, а вони наймають кавказців.
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Astor Astor (Одесса)
22.06.2020 в 12:21
Сначала бразильцы, потом армяне-грузины. Кто будут следующими? Китайцы, корейцы? Или уже сразу папуасы да эскимосы?
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C_Ballack (Днепр)
22.06.2020 в 12:06
А мне как то больше молодой кипер Ворсклы понравился... Хотя и этот не плох.
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 11:25
Вратаря отловят в дебрях Амазонки
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