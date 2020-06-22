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ФК Львов потеряет лидера. А тренера-армянина заменит грузин - СМИ
Теперь и вратаря-бразильца стоит ждать?
Вместо уволенного вчера наставника ФК "Львов" Егише Меликяна главным тренером будет Георгий Цецадзе.
Его, как сообщает ТаТоТаке, будут представлят уже сегодня.
45-летний специалист работал почти со всеми юношескими и молодежной сборными Грузии, а его последний клуб - "Сабуртало" из Тбилиси.
Кроме того, со следующего сезона основной вратарь "Львова" Богдан Сарнавский будет игроком "Днепр-1". Это должно окончательно решиться в конце сезона.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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viajador (ФК Потіївка)
22.06.2020 в 12:26
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Astor Astor (Одесса)
22.06.2020 в 12:21
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C_Ballack (Днепр)
22.06.2020 в 12:06
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 11:25
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