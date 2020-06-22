ФК Львов потеряет лидера. А тренера-армянина заменит грузин - СМИ

Вместо уволенного вчера наставника ФК "Львов" Егише Меликяна главным тренером будет Георгий Цецадзе.

Его, как сообщает ТаТоТаке, будут представлят уже сегодня.

45-летний специалист работал почти со всеми юношескими и молодежной сборными Грузии, а его последний клуб - "Сабуртало" из Тбилиси.

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Кроме того, со следующего сезона основной вратарь "Львова" Богдан Сарнавский будет игроком "Днепр-1". Это должно окончательно решиться в конце сезона.