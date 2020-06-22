Егише Меликян: Желания Львова не совпадают с возможностями клуба

Словно следуя негативному примеру более именитого клуба - "Карпатам", где наставники меняются даже чаще, чем перчатки, "горожане" вновь объявили об изменениях на тренерском мостике. Как уже сообщалось, пути Егише Меликяна и "Львова" разошлись.

Корреспондент UA-Футбол связался с 40-летним армянским специалистом, который возглавлял галицкий клуб с декабря прошлого года, с целью взять интервью. Возражений от теперь уже бывшего главного тренера "сине-золотых львов" не последовало.

- Накануне стало известно, что вы больше не будете работать со "Львовом". Что стало причиной? - первым делом интересуюсь у Егише Меликяна.

- Да, эту информацию я тоже увидел на официальном сайте клуба. Прочитал также и о том, что дескать, завершившийся срок соглашения со мной не стали продлевать. Но я понимаю, что это привычный формат львовского клуба, так как от всех тренеров ранее в нем всегда отказывались. Вот и ситуация со мной была преподнесена точно в таком же ключе (Смеется). На самом деле все было по обоюдному согласию, которому предшествовало мое желание. Сомнения по поводу того, стоит ли продолжать мне работу во "Львове" появились у меня чуть раньше. Примерно месяц назад я встречался с президентом клуба, у которого я поинтересовался будущим команды. Он сказал мне о своем желании на следующий сезон: занять место в первой шестерке и побороться за право играть в Лиге Европы. Разумеется, после этого я спросил, какие возможности для этого есть у "Львова" по части финансов. Ведь для того, чтобы строить те или другие амбициозные планы, необходимо учитывать материальную базу и отталкиваться от заложенного на сезон бюджета. Пообщавшись с президентом и узнав о возможностях клуба, долгое время анализировал полученную информацию. Хорошо подумав и тщательно все взвесив, через неделю я честно сказал генеральному директору, что выполнить такую задачу не смогу.

- Объясните: почему?

- С имеющимся финансовым и кадровым багажом "Львова" сделать это очень и очень сложно. На мой взгляд, желания и возможности клуба не совпадают. Я - реалист, поэтому не имею морального права взять на себя то, за что не смогу быть в ответе. По мнению руководителей клуба, они могут найти тренера, который сумеет воплотить задуманное в жизнь, а мое мнение с озвученными целями по вышеуказанной причине несопоставимо. В данной ситуации можно лишь высказать в адрес львовского клуба пожелание в виде позаимствованного из известной комедии "Кавказская пленница" весьма меткого тоста: "Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями".

- О своем будущем уже задумывались?

- Завтра я улетаю из Украины. У меня есть конкретное предложение по поводу работы в клубе, который ставит перед собой цели, которые реально реализовать. Именно поэтому я и выбрал этот путь.

- Что это за клуб - не поделитесь секретом?

- (Улыбается). Вы обо всем узнаете через три дня, так как факт моего перехода еще не обрел официального вида. Скажу лишь, что клуб этот представляет одну из стран постсоветского пространства. В нем выступает один из лучших игроков чемпионата, к тому же, есть квалифицированные легионеры. Надеюсь, на новом месте я смогу сполна реализовать и желание, и возможности - как клубные, так и свои.