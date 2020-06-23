Матч Динамо - Колос хочется забыть. О чём говорить после 27 тура УПЛ

Мы многого хотим от "Десны"

Чернигов так дерзко включился в борьбу за еврозону после карантина, что многие - довольно неуверенно, но всё же - даже стали верить, что "северяне" способны составить конкуренцию "Динамо" в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Одержали стратегическую победу над "Колосом", о поражении "Шахтёру" говорить не прихдится, ибо "горнякам" в текущем сезоне проигрывают практически все, зато затем была феерия в Александрии. Вот после пяти голов в ворота голкипера сборной Юрия Панькива многие и задумались, что "Десна" уже достойна называться прямо-таки третьей силой.

Но реальность оказалась такова, что провести два кряду поединка на таком уровне не получилось - команда Александра Рябоконя четвёртая. Впрочем, раньше времени вешать нос не стоит. Сейчас "северян" ждёт четыре кряду домашних матча, а затем - лобовая игра с "Зарёй". Есть сомнения, что получится догнать "Динамо", но вот отыграть три очка у луганчан - вполне посильная задача. Александр Рыженко

Шаран провел работу над ошибками, и “Александрия” провела достойный матч

После победы “Шахтера” многие обсуждали замены Луиша Каштру, дубль Тете или очередное чемпионство “горняков”. На этом фоне было бы несправедливым не сказать несколько слов и об “Александрии”. После двух разгромных поражений они провели качественный матч против гранда и некоторое время вели в счете.

Весь первый тайм “горожане” грамотно играли в обороне и пропустили лишь однажды, причем только после очень спорного пенальти. Даже уступая в счете Шаран не заставил свою команду бежать вперед сломя голову, вспоминая опыт прошлых игр. Зато начало второй половины вышло очень ударным - “Александрия” забила дважды и имела еще один стопроцентный шанс (Ковальцу его упущенный момент долго будет мерещиться). Да, после все решила длина состава “горняков”, которые могут позволить себе не выпускать в старте таких игроков как Тете или Коноплянка.

За прошлые две недели в адрес “Александрии” было много негативных комментариев, однако за такое поражение от “Шахтера” мало кто будет упрекать команду Шарана. Их шансы на третье или даже четвертое место уже достаточно призрачные, но в оставшихся пяти турах они точно смогут доставить много головной боли соперникам. Георгий Грошев

Перестройка идет по плану - в новом сезоне мы можем увидеть обновленный “Шахтер”

На прошедших выходных “горняки” официально оформили свое четвертое подряд чемпионство. Этот сезон существенно отличался от предыдущего, ведь все большую роль в команде отыгрывают футболисты завтрашнего дня. По сути, чемпионский матч выиграли именно такие ребята (дубль Тете, голевая Сиприано). Вполне вероятно, что если Каштру продолжит свою политику омоложения, то уже в следующем сезоне мы увидим совсем другой состав “Шахтера”.

Тайсон уже давно смотрит в сторону Бразилии, Марлос, несмотря на прекрасную послекарантиную игру, не молодеет и с каждым новым сезоном играет все на более слабом уровне. Да и Мораес все чаще стал проводить серые матчи. Благо на их место уже сейчас есть Соломон, Тете и Фернандо. Бразильцы сменят бразильцев, что вполне логично.

В защите тоже есть свои молодые таланты, которые ждут своего шанса. До карантина Бондарь уже постепенно приближался к основе и если бы не травма, то сейчас бы имел свое игровое время. Есть Витао, на которого, судя по заявлениям руководства, возлагаются большие надежды. Не забываем и о Конопле, который в текущем сезоне закрывает правую бровку в “Десне”. Кто знает, возможно осенью он получит шанс в родной команде. Трубин уже получил свою порцию комплиментов неделю назад, а потому лишний раз говорить о его потенциале не будем.

Безусловно, пока что молодежь выглядит сыровато, и не на каждой позиции молодые бойцы готовы заменить старичков. Однако если политика, заложенная в текущем сезоне, продолжится, то “Шахтер” сможет достаточно безболезненно пережить процесс перестройки. Георгий Грошев

Меликян оставил бедное наследие для своего преемника

Безнадежное поражение от "Мариуполя" спровоцировало смену тренера в ФК "Львов" - армянского специалиста Егише Меликяна заменил грузин Георгий Цецадзе. Обычно в таких случаях говорят, что новый тренер в первых матчах будет играть на багаже своего предшественника. Однако в этом случае, похоже, Цецадзе начнет работу с чистого листа.

Меликян слишком увлекался тактическими экспериментами. В той же игре против "Мариуполя" он трижды перетасовывал левый фланг, не проводя замен. Если попытаться охарактеризовать стиль "Львова", то четкого ответа у нас не будет. Виноват ли в этой ситуации Меликян? Наверное, ведь он управлял командой полгода. Однако и с ним трудно не согласиться о том, что желания клуба не совпадают с его возможностями.

Кадровый потенциал у армянина был крайне ограниченным - Бопесу, Альваро, Жонатан, многие другие бразильские ноунеймы, молодые украинские исполнители без опыта. С таким подбором только и остается, что бороться за выживание. Поэтому слова Цецадзе о желании выиграть пять матчей, которые остались до конца чемпионата, пока больше свидетельствуют о непонимании специалистом ситуации, в которую он попал. Сергей Швец

Матч "Динамо" - "Колос" хочется забыть

Даже тяжело подобрать какие-то слова к тому, что вчера происходило на поле "Олимпийского". Хочется просто, чтобы время вернулось на сутки назад и команды провели матч при нормальном судействе и с лучшим качеством игры. От "Колоса" мы много и не ждали, но большего - уж точно от "Динамо".

Так и не скажешь, что в этой игре было из положительного даже для киевских болельщиков. Ни от футбола на тяжёлом поле, ни от решений человека в красном и с гарнтитурой в ухе. Нет ни одной причины в очередной раз понять и простить Сергея Бойко, у которого неудачных матчей в жизни больше, чем успешных. Александр Рыженко

Использованы фото ФК "Динамо", ФК "Шахтёр" и ФК "Мариуполь"