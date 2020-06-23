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Олимпик в третий раз за неделю сдал тесты на коронавирус
Пока что ничего толком не ясно
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в эфире ТК Футбол рассказал о том, что команда прошла тестирование на коронавирус в третий раз за последнее время. Результаты должны быть уже сегодня.
"После приезда из Луцка ребята с положительными результатами повторно сдали тесты. Все отрицательно.
На всякий случай прошли тестирование еще в одной лаборатории. Там, где сдают тесты все судьи. Это третье место.
Нужно, чтобы было все достоверно, ведь симптомов нет, ребята чувствуют себя отлично. К вечеру ждем результатов третьего тестирования" – сказал Гельзин.
Напомним, что изначально у трех игроков "Олимпика" был обнаружен коронавирус, однако повторное тестирование в другой лаборатории дало негативные результаты.
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