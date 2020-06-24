Сабо: Зачем украинским судьям ВАР, если они не умеют им пользоваться

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал победу "бело-синих" в матче с "Колосом" (2:1) в рамках 27-го тура УПЛ.

"Динамо" не заслужило победу. "Колос" смотрелся ощутимо лучше. Наверное, после нескольких побед киевляне расслабились и подумали, что без труда обыграют соперника. Тут уже психология сыграла свою роль. "Колос" смотрелся достойно, только не использовал свои моменты, а шансы забить у них были.

В "Динамо" могу выделить только Бущана. Неплохой вратарь. Есть еще и Бойко, но Алексей Михайличенко видит, что Денис немного просел и ставит сильнейшего, на данный момент.

Другое дело - арбитр не справился со своем заданием. Как бы его не оправдывали, я стою на своем, как и многие футболисты и другие футбольные эксперты. Зачем им ВАР, если они не умеют им пользоваться? Как можно разбирать спорный эпизод спустя несколько минут, когда уже все заигралось? Как можно смотреть 3-4 минуты момент, по которому и смотреть нечего? Там и свистеть было незачем! В Англии на такое даже не посмотрят. Ну, придержал едва заметно...

Это все портит игру. Я с самого начала говорил, как только ВАР начали внедрять в других чемпионатах, что споров от этого меньше не станет. Тем более, в нашем чемпионате очень низкий уровень судейства. Постоянно говорим о работе арбитров. В судьи идут кто попало...

Матч с "Десной"? Тяжелая ожидается игра. Посмотрим, кто будет арбитром этого матча. Не известно, как он отсудит", - сказал Сабо.