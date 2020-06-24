Определен лучший арбитр 27-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 27-го тура УПЛ лучшим стал Константин Труханов. Он судил матч между "Мариуполем" и "Львовом" (3:0), вынес игрокам десять предупреждений, пенальти не назначал и никого не удалил.

Фото - ФК "Мариуполь"