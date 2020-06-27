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Евтушенко о матче с Десной: Ожидаем тяжелой, но, надеюсь, победной для Динамо игры

Премьер-лига
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Киевляне готовятся к тяжелой игре

Евтушенко о матче с Десной: Ожидаем тяжелой, но, надеюсь, победной для Динамо игры
Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал о подготовке команды к выездному матчу 28-го тура УПЛ с "Десной".

"В предстоящей встрече задача у нас, естественно, одна – выиграть. И мы готовимся к этому. Очень хорошо, что ребята провели сегодняшнюю тренировку в неплохом настроении, и это радует нас. Ожидаем тяжелой, но, надеюсь, победной для нас игры.

Мы планировали, что ребята смогут немного передохнуть, дали дополнительный выходной день, потом у них было восстановление. Стараемся сбалансировать состояние футболистов – и тех, кто играл, и тех, кто не выходил на поле, – чтобы они в одинаковой форме подходили к следующему матчу.

Сегодня все ребята полноценно тренировались, кроме Сидорчука – он, к сожалению, по-прежнему не сможет принять участие в предстоящем матче. Остальные работают в общей группе.

Сергей же начинает потихоньку работать, ему только позавчера сняли швы, так что место раны еще не полностью зажило. Думаем, после матча с "Десной" он уже сможет работать вместе со всеми. Никита Бурда тоже начинает потихоньку подтягиваться. Посмотрим, как будет…

Болельщикам желаю, чтобы они поддерживали и верили в нас, а мы будем стараться не подводить их", - сказал Евтушенко.

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В статье: Вадим Евтушенко Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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