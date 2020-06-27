Шахтер получил золотые медали и кубок чемпиона УПЛ на НСК Олимпийский

В матче 28-го тура донецкий "Шахтер" сыграл вничью с луганской "Зарей" 0:0.

Поединок проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

После игры состоялась церемония награждения "горняков" золотыми медалями и трофеем чемпиона Украины. Каждый футболист и член тренерского штаба "Шахтера" прошел по коридору почета и получил свою золотую медаль.

Напомним, благодаря победе в прошлом туре над "Александрией", донецкий клуб стал досрочно победителем УПЛ и оформил 13-е чемпионство в истории клуба.