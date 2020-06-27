Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер получил золотые медали и кубок чемпиона УПЛ на НСК Олимпийский
"Горняки" провели церемонию награждения после матча с "Зарей"
В матче 28-го тура донецкий "Шахтер" сыграл вничью с луганской "Зарей" 0:0.
Поединок проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.
После игры состоялась церемония награждения "горняков" золотыми медалями и трофеем чемпиона Украины. Каждый футболист и член тренерского штаба "Шахтера" прошел по коридору почета и получил свою золотую медаль.
Напомним, благодаря победе в прошлом туре над "Александрией", донецкий клуб стал досрочно победителем УПЛ и оформил 13-е чемпионство в истории клуба.
Фото чемпионов!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...