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Шахтер - Заря 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Каштру и Скрипника разыграли нулевую ничью

Шахтер - Заря 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей".

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкассы)
Шахтер - Заря 0:0
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Тете (Марлос 58), Евгений Коноплянка (Тайсон 58), Манор Соломон (Виктор Коваленко 58), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат (Додо 70), Фернандо дос Сантос Педро (Жуниор Мораес 63)
Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Богдан Леднев (Максим Лунёв 74), Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев, Артём Громов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс (Дмитрий Иванисеня 65)
Предупреждение: Тете 58

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ
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