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Коуч Шахтера ходит пешком на 12 этаж и наматывает по 6-7 км в день

Премьер-лига
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Конечно, не только в доме

Коуч Шахтера ходит пешком на 12 этаж и наматывает по 6-7 км в день
Новина українською

Главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру спросили, как в 58 лет он находится в такой прекрасной форме и или тренируется с футболистами в тренажерном зале.

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Да, я внимательно слежу за собой. Прежде всего - питание. Плюс каждый день хожу по 6-7 км обязательно. Я живу на 12-м этаже, поэтому с этим проблем не бывает. Часто не пользуюсь лифтом.

Профессионально отношусь к своей форме. Когда закончил играть, продолжил тренироваться и работать физически. Приятно, что это заметили!

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Профутбол

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