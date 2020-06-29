Коуч Шахтера ходит пешком на 12 этаж и наматывает по 6-7 км в день

Главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру спросили, как в 58 лет он находится в такой прекрасной форме и или тренируется с футболистами в тренажерном зале.

Да, я внимательно слежу за собой. Прежде всего - питание. Плюс каждый день хожу по 6-7 км обязательно. Я живу на 12-м этаже, поэтому с этим проблем не бывает. Часто не пользуюсь лифтом.

Профессионально отношусь к своей форме. Когда закончил играть, продолжил тренироваться и работать физически. Приятно, что это заметили!