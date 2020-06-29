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Коуч Шахтера ходит пешком на 12 этаж и наматывает по 6-7 км в день
Конечно, не только в доме
Главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру спросили, как в 58 лет он находится в такой прекрасной форме и или тренируется с футболистами в тренажерном зале.
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Да, я внимательно слежу за собой. Прежде всего - питание. Плюс каждый день хожу по 6-7 км обязательно. Я живу на 12-м этаже, поэтому с этим проблем не бывает. Часто не пользуюсь лифтом.
Профессионально отношусь к своей форме. Когда закончил играть, продолжил тренироваться и работать физически. Приятно, что это заметили!
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Источник:Профутбол
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