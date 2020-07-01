Определен лучший арбитр 28-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 28-м туре на звание лучшего претендовали сразу несколько арбитров. Ошибок было мало, поэтому пришлось выбирать по критериям энергозатратности в матчах, психологической устойчивости и так далее. Итак, единогласным решением лучшей в 28-м туре стала Екатерина Монзуль. Она судила матч "Десна" - "Динамо" (3:2), показала пять желтых карточек, никого не удалила и пенальти не назначала.

Фото - ФК "Десна"