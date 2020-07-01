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Определен лучший арбитр 28-го тура Favbet Лиги
Второе признание для Екатерины
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
В 28-м туре на звание лучшего претендовали сразу несколько арбитров. Ошибок было мало, поэтому пришлось выбирать по критериям энергозатратности в матчах, психологической устойчивости и так далее. Итак, единогласным решением лучшей в 28-м туре стала Екатерина Монзуль. Она судила матч "Десна" - "Динамо" (3:2), показала пять желтых карточек, никого не удалила и пенальти не назначала.
Фото - ФК "Десна"
Для Екатерины Монзуль это второе подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й и 24-й туры), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й, 21-й и 25-й туры), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й, 18-й и 26-й туры), Дмитрий Кутаков (15-й, 19-й, 22-й и 23-й туры), Игорь Пасхал (20-й тур) и Константин Труханов (27-й тур).