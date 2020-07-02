Грузинский тренер Львова пожаловался на невозможность играть в городе

Наставник ФК "Львов" 45-летний грузинский тренер Георгий Цецадзе прокомментировал телеканалу Футбол подготовке своей команды к матчу 29 тура УПЛ с "Ворсклой".

Если бы играли во Львове, нам было бы лучше. Но что есть - то есть. К сожалению, коронавирус сделал так со всем миром, проблемы возникают.

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Готовимся нормально. Вижу по тренировкам, что прогресс - это главное. Будем надеяться, что следующий матч будет лучше результатом и игрой, чем предыдущий.

Матч, о котором говорит Цецадзе, состоится завтра, 3 июля, в Тернополе. Начало игры - в 19:00.