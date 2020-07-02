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Валерий Бондарь вернулся к индивидуальным тренировкам
Защитник Шахтера приступил к беговой работе
Футболисты "Шахтера" продолжают подготовку к субботнему матчу с "Динамо". Утром 2 июля "горняки" провели тренировку на поле спорткомплекса "Святошин".
При этом вернулся к беговой работе на поле защитник Валерий Бондарь, восстановившийся после травмы. Впрочем, его участие в матче с "Динамо" остается под вопросом.
Напомним, матч 29-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" пройдет 4 июля на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.
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Источник:ФК Шахтер
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