Валерий Бондарь вернулся к индивидуальным тренировкам

Футболисты "Шахтера" продолжают подготовку к субботнему матчу с "Динамо". Утром 2 июля "горняки" провели тренировку на поле спорткомплекса "Святошин".

При этом вернулся к беговой работе на поле защитник Валерий Бондарь, восстановившийся после травмы. Впрочем, его участие в матче с "Динамо" остается под вопросом.

Напомним, матч 29-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" пройдет 4 июля на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.