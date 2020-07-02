"Крах Карпат был прогнозируем еще в 2011-м". Маркевич, Лужный и другие о судьбе львовского клуба

Новость о том, что через 31 год после своего возрождения львовские "Карпаты" оказались на грани исчезновения, стала настоящим шоком для футбольной Украины. Какие бы ни были у отечественных болельщиков клубные предпочтения и симпатии, но главная команда города Льва всегда вызывала уважение. Большую часть своей богатой истории у любителей игры миллионов зелено-белые ассоциировались с высоким мастерством, бойцовскими качествами, неуступчивостью и жаждой к победе. К сожалению, на протяжении последних лет "Карпаты" потеряли свою самобытность, став своеобразной перевалочной базой для футболистов и тренеров. Изрядная текучесть кадров, регламентные неурядицы, финансовые проблемы и неопределенность с будущим - все это не могло длиться вечно. Именно поэтому легендарный львовский клуб сегодня стоит на пороге возможного расформирования.

Своими воспоминаниями о прошлом и мыслями о нынешней ситуации корреспондент UA-Футбол попросил поделиться тех, кто тем или иным образом разный промежуток времени был связан с "Карпатами".

В биографии зелено-белых Мирон Маркевич стоит особняком. Именно во время его работы "Карпаты" впервые в украинской истории сыграли в еврокубковом турнире, выходили в финал Кубка Украины и получали бронзовые награды национального чемпионата. Общаясь с опытным специалистом, чувствовалось: осознавать факт катастрофического состояния в своем бывшем клубе ему довольно непросто.

- К этому "Карпаты" шли уверенной поступью на протяжении двадцати лет, - с горькой иронией констатирует Мирон Богданович. - Такое впечатление, что все это сделали специально - чтобы не было во Львове футбола. Мне кажется, что подобное произошло в результате каких-то непонятных ходов. О таком трудно думать и говорить, ведь для меня это история. Как бы ни было обидно, но все идет к тому, что команды "Карпаты" больше не будет. Возможно, будет с каким-то другим названием. Очень жаль, ведь я вырос на львовских "Карпатах". Мне было двенадцать лет, как я впервые пошел на футбол на новосозданную команду. И с тех пор не пропускал никогда ни одной игры. Уже потом я был игроком дубля. Это произошло тогда, когда во Львове была по-настоящему "атомная" команда - на следующий год после выигрыша "Карпатами" Кубка СССР, в 1970-ом. На протяжении двух лет тренировался рядом с легендарными футболистами того состава, и это была большая честь. А позже еще и стал главным тренером "Карпат", отработав на этой должности в общей сложности семь лет. На то, что происходит сейчас с командой, мне, карпатовцу до мозга костей, больно смотреть. Как и слушать. К сожалению, все очень печально. Не исключаю, что "Карпаты" ждет что-то вроде "Днепра-1" или "Металлиста 1925". Возможно, команда начнет свой путь с любительского футбола или из второй лиги. Вот и все.

Александр Ищенко стоял у руля "Карпат" в позапрошлом десятилетии дважды. Сначала он возглавлял зелено-белых в сезоне-2006/07, однако затем покинул клуб. И через несколько месяцев в него вернулся, проработав в Львове восемь первых туров в следующем чемпионате. Когда корреспондент UA-Футбол предложил тренеру прокомментировать текущие события в "Карпатах", сделать это ему было нелегко.

- Трудно ответить на ваш вопрос объективно, - считает Александр Алексеевич. - Наверняка все знают, что в львовском клубе возникли проблемы в комплексе. Во главе угла, пожалуй, прежде всего стоит финансовая сторона вопроса. Поэтому комментировать мне что-то довольно сложно, тем более, что "Карпаты" для меня - это не просто название, а команда, с которой я работал. Считаю, что мы вместе с Петром Дыминским создали неплохую футбольную дружину. Однако в последнее время именно финансовые факторы привели к тому, что "Карпаты" не смогли качественно укомплектоваться и поэтому пошла серия неудач. А то, что происходит в львовском клубе сейчас, трудно анализировать. Истинное положение вещей знают только руководители "Карпат".

Не менее опытный специалист Валерий Яремченко, которому пришлось прийти на смену Ищенко и возглавлять "Карпаты" в большей части сезона-2007/08, также поделился своими мыслями относительно балансирования львовского клуба над пропастью.

- Всех тонкостей ситуации в "Карпатах" я не знаю, могу судить лишь по сообщениям в прессе, - рассказывает он. - Немало людей, которые не владеют положением дел внутри клуба, руководствуются только догадками. Хотя явно понятно, что сейчас в "Карпатах" непорядок, и немалый. Если еще не поздно, его срочно нужно устранить. Причем, сделать это должны компетентные в подобных вопросах люди. Точнее даже сказать: не должны, а обязаны! И я уверен, что у нас достаточно нормальных людей, которые способны это сделать должным образом. Ведь результат в футболе зависит от многих факторов, и не только финансовых. Это должно быть гармоничное сочетание опыта тренера, квалификации игроков и позитивной атмосферы в коллективе. И, конечно же, соответствующее отношение к команде со стороны руководства клуба. Ведь все должны быть единым монолитом, который настроен на достижение определенного результата. Давайте не будем брать во внимание абсолютно всех руководителей, однако скажу одно: если исчезнет представитель западноукраинского региона - команда "Карпаты", то это ляжет огромным пятном на весь украинский футбол. Уверен, что может быть негативная реакция со стороны европейских стран, которые наблюдают за событиями в Украине. Для меня дальнейшая судьба "Карпат" не безразлична, ведь частичку своей жизни я оставил во Львове.

Сигнал S. O. S., который в последние дни громко раздается из Львова, докатился и до Александрии, где работает Владимир Шаран. Главный тренер "горожан", который в прошлом веке был игроком "Карпат", а в сезоне-2011/12 пробовал себя в роли главного тренера зелено-белой дружины, тоже всерьез взволнован ее судьбой.

- О том, в какой ситуации оказался львовский клуб, узнал из СМИ, - сказал рулевой "Александрии". - Для меня, как для бывшего игрока и главного тренера "Карпат", эта новость стала полной неожиданностью. Все знают, что львовяне переживают не лучшие времена, учитывая и проблемы с заболеваниями на коронавирус, но чтобы дело дошло до возможного исчезновения клуба с футбольной карты страны - в это трудно поверить. Впрочем, все же надеюсь, что в последний момент судьба "Карпат" будет спасена. Желаю этого всем львовским болельщикам, для которых слово "Карпаты" является частью жизни.

Не остался в стороне от событий, которые переживают в настоящее время "Карпаты", еще один из их бывших наставников - Павел Кучеров. Этот голландский специалист хоть и давно оставил Львов, однако о ситуации зелено-белых хорошо знает. Уже тогда, когда он работал в "Карпатах" в роли исполняющего обязанности главного тренера в сезонах-2011/12 и 2012/13, проблема прослеживалась.

- "Карпаты" - клуб с большими традициями и возможностями, а Львов - город с прекрасными болельщиками и отличным потенциалом для развития главной команды и молодежи, - такую оценку дает Кучеров. - Однако из-за некомпетентного и бездарного управления клубом на всех уровнях "Карпаты" превратились в пациента с неизлечимой болезнью и неутешительным диагнозом - "первая лига"! Обидно и жаль, что так есть. Однако на мой взгляд, то все это было прогнозируемо уже в 2011-2012-х годах (именно тогда львовский клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым – прим.). Если в течение десяти лет, прошедших с тех пор, президент "Карпат" так и не понял, кто и каким образом должен управлять и работать в клубе, и как этот клуб должен развиваться, то стоит ли чего-то другого ожидать. Когда в его руководящий штаб приходят люди, которые только разрушают, а не создают, то результат нетрудно предсказать. Клуб откровенно убивают, а без структуры и надлежащей системы любой клуб разваливается. Что мы и наблюдаем сейчас в "Карпатах".

Хорошо известный в украинском футболе бывший голкипер Вадим Деонас является одним из немногих специалистов, кто долгое время работал в "Карпатах". Причем, в тренерском штабе клуба он появлялся дважды: первый раз - в период зимнего антракта в сезоне-2012/13 (тогда Деонас проработал три года), а второй - перед сезоном-2019/20. Новость о неопределенности в судьбе зелено-белых его тоже огорчила.

- Узнав об этом, было обидно. Ведь "Карпаты" - это не только бренд города, но и всей Украины, - рассказывает Деонас, который занимал в львовском клубе должность тренера вратарей, а сейчас работает в этой же роли в ФК "Львов". - Мне, единственному из одесситов, повезло работать в "Карпатах" дважды. До меня такого в биографии клуба еще не было, да и после меня тоже, думаю, такого не произойдет. Говоря откровенно, к "Карпатам" я отношусь с большим уважением, и поэтому мне очень грустно воспринимать ситуацию, возникшую в клубе. Я не в курсе относительно финансовых дел в нем, как и не знаю, что там на самом деле творится - возможно, какие-то недоразумения. Однако факт остается фактом: команда с таким именем пропадает. За тот период, который мне посчастливилось провести в "Карпатах", оставил частичку своего сердца. Именно в этой команде вскоре после завершения активных выступлений в футболе я и начал работать как тренер. В ней происходило мое тренерское становление, которое очень помогло в карьере. Не секрет, что именно поэтому пришел в "Карпаты" во второй раз. Во Львове у меня осталось немало друзей, с кем общаемся до сих пор. За свою работу в "Карпатах" мне не стыдно, ведь я добросовестно выполнял свои обязанности, и сейчас честно могу смотреть в глаза бывшим одноклубникам. Скажу больше: два моих появления в львовском клубе в определенной степени и сыграли роль в решении охотно откликнуться на предложение другого представителя Премьер-лиги из этого замечательного города - "Львова".

Не менее значимым в жизни Львов является и для Олега Лужного. Именно из столицы Галичины, где отыграл сезон-1988 за СКА "Карпаты", он и попал в киевское "Динамо", впоследствии поиграв на высоком уровне в сборных СССР и Украины. В карьере любимца украинских болельщиков есть и период сотрудничества с "Карпатами", в штаб которых он приглашался в сезоне-2015/16. И хотя факт своей официальной работы в львовском клубе Лужный отрицает, в некоторых справочниках в роли спортивного директора указывается именно его фамилия. Впрочем, в данном случае не это является главным, а судьба "Карпат".

- Не сказал бы, что я полностью владею информацией относительно львовского клуба, но в последнее время то один знакомый человек мне позвонит и что-то расскажет, то другой. Для меня странно, что происходит. Когда новый владелец "Карпат" (имеется в виду Олег Смалийчук - Прим.В.К.) брал на себя эти обязанности, то он наверняка на что-то рассчитывал, - рассуждает Олег Лужный. - Если я, к примеру, покупаю подержанную машину, то прежде всего думаю о том, чтобы ее качественно отремонтировать и на ней ездить, а не выбросить на свалку. А он вместо того, чтобы спасать команду, берет и ее топит. Объясните мне, как такое может быть?! Львов мне не безразличен, поэтому обидно, что в "Карпатах" такое происходит и о клубе никто не заботится.

А вот что думает по поводу вопиющей ситуации в "Карпатах" еще один бывший наставник команды Александр Севидов. Главную футбольную дружину Львова этот специалист возглавлял на протяжении всего сезона-2013/14.

- На самом деле никто не понимает, что происходит, - говорит Севидов. - Что-то мы узнаем из прессы, но я знаю Львов и Петра Петровича (бывшего президента "Карпат" Дыминского - Прим.В.К.) - и это, видимо, далекое от истины. Хотя все думали, что никогда не исчезнут такие клубы с богатой историей, как "Днепр" и "Металлист". Однако они, как и многие другие, прекратили свое существование. К сожалению, в нашей стране это не редкость. Все же очень надеюсь, что "Карпаты" не повторят их участь и не исчезнут с футбольной карты Украины. Говорят, что Игорь Коломойский не хотел встречаться с Петром Дыминским относительно судьбы клуба. Поэтому наверное он не захочет встречаться и с нынешним так называемым владельцем "Карпат". Я в последнее время читаю много комментариев людей, которые пишут, что львовский клуб многим не безразличен. Однако похоже, что на самом деле есть только один человек, который к "Карпатам" по определенным причинам неравнодушен - это нынешний президент "Руха" Григорий Козловский. О чем говорить, если даже мэр такого города, как Львов Андрей Садовый, ничего не может поделать. На самом деле комментировать что-либо очень трудно, ведь ситуация очень запутанная и всей правды не знаешь. Ее знают разве что несколько человек.