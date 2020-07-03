Евтушенко: Три основных защитника Динамо с Шахтером не сыграют, Миколенко, скорее всего, в том числе

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал о подготовке команды к ближайшему поединку чемпионата Украины против "Шахтера", который состоится 4 июля на НСК "Олимпийский".

- Как команда восстановилась после матча в Чернигове в психологическом плане?

- Понятно, что этот матч стал для нас большим разочарованием. Поражение в любой игре - очень неприятное, а в данной ситуации, когда мы боремся за второе место, - неприятное вдвойне. Такой результат нас очень разочаровал. Нужно смотреть дальше, впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранения игроков вносят свои коррективы в подготовку команды.

- В частности, перебор карточек у Шабанова. Какие вариации линии защиты вы рассматриваете?

- У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Сейчас мы просматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии - три основных защитника не смогут принять участие в матче с "Шахтером". Миколенко, скорее всего, в том числе. Попов стопроцентно не будет играть в этом матче. Что касается остальных - посмотрим. Счет времени идет на часы, посмотрим, удастся ли нам заполучить еще кого-то перед игрой с "Шахтером".

- "Динамо" имеет супермотивацию удержать вторую позицию в турнирной таблице, ведь конкуренция обострилась. Мотивацию в дерби имеет и "Шахтер"...

- Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие игры, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии.

- На сегодняшнем занятии много внимания было уделено контролю мяча. Значит ли это, что "Динамо" планирует играть первым номером?

- У нас разные типы упражнений и подготовки - как контроль мяча, так и контратакующие действия. Понятно, что с "Шахтером" нужно владеть мячом - это то, чего нам не хватило в игре с "Десной". В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки - все в комплексе.

- Также много внимания сегодня было уделено отработке стандартов...

- Я сегодня прочел, что мы находимся на третьем месте с конца по пропущенным голам после угловых. Это нас не очень радует. На это были свои причины в предыдущей игре. Ребята получили максимально точные характеристики игроков "Десны", но, к сожалению, это индивидуальные действия, которые не позволили нам сыграть результативно в нашу пользу при стандартных положениях. Мы проиграли эту игру именно за счет стандартов.