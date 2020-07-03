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Виктор Грачев: Не вижу талантливых игроков в Динамо. Цыганков - обычный украинский футболист

Премьер-лига
(6 голосов)

Эксперт уверен в успехе Шахтера в предстоящем Классическом

Виктор Грачев: Не вижу талантливых игроков в Динамо. Цыганков - обычный украинский футболист
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда донецкого "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Виктор Грачев высказал свое мнение о классическом противостоянии Чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером", которые встретятся в субботу, 4 июля.

- В чем причина неубедительной игры "Динамо" в двух последних турах?

- Нужно посмотреть на возобновившиеся чемпионаты в Европе - как команды пережили карантин. Если взять ведущие лиги Германии, Испании, Италии, то здесь кто-то прибавляет в отдельных компонентах, а кто-то остается в разобранном состоянии и прогресс не виден. Даже "Барселона" в матче против "Атлетико" выглядела разбалансированной. Так вот "Динамо" осталось на низком уровне, а такие клубы как "Заря" и "Десна" прибавили после рестарта. Да, киевляне и до паузы выглядели не лучшим образом, а сейчас и поныне. Нет игры. На сегодняшний день функциональное состояние выходит на первый план (чем всегда были сильны "динамовцы"), но и в этом компоненте они "плывут".

- Получается "Динамо" подходит к матчу с "Шахтером" не в лучшей форме? Есть ли у них шанс собраться, дать бой и победить чемпиона? Ведь им нужна только победа, чтобы рассчитывать на второе место?

- А вдруг их конкуренты "Заря" и "Десна" простимулируют "горняков", что не запрещено этикетом (смеется). Хотя это звучит смешно. Но в жизни все бывает. Ведь идет борьба за второе место, дающее право играть в Лиге чемпионов, что является хорошим подспорьем финансового вливания в развитие клуба. Даже на предварительном этапе за победу капают немалые деньги. Поэтому и луганчане, и черниговцы будут стремиться к заветному месту. У "Динамо" собраны, как говорят, талантливые футболисты. Но возникает вопрос: сколько нужно лет для того, чтобы эти таланты наконец-то раскрылись - три, пять или десять? Назовите мне талантливых футболистов в киевском "Динамо"! Лично я таких не вижу. Ведь эта молодежь играет уже четвертый год, еще начинала при Хацкевиче. И что, где результат? А у "Шахтера" все да наоборот. Приобретают молодых игроков - Додо, Тете, Сиприано, Фернадно, Соломон, они сражу же дают результат. Купили, отшлифовали, они на каком-то этапе помогли клубу, а затем очень выгодно будут проданы. Через три года они стоят уже 30-40 миллионов евро. Кто в "Динамо" сейчас стоит таких денег?

А насчет шансов "Динамо"? Если Каштру сыграет на результат, не откажется от своего рисунка и своей фирменной игры, то тогда у киевлян не будет никаких шансов на победу. Футболисты, играющие в "Шахтере", пропитаны "шахтерским" духом. Любая игра в любом турнире с "Динамо", даже если она для них ничего уже не значит, – это дерби. Победа всегда добавляет положительных эмоций. Но и для "динамовцев" есть мотив. Они должны выйти и доказать: все, что было - это случайность, и мы сильный клуб. Неужели у них не осталось никаких амбиций?

Многие задают вопрос, выставит ли Каштру основной состав? Думаю, выйдут на поле сильнейшие. Конечно, в отсутствии Исмаили, которого заменить не реально, "горняки" потеряли в атакующих действиях около 50 процентов своих возможностей. Но, уверен, подопечные Каштру захотят обыграть киевлян, и поставить жирную точку в чемпионате. Это будет венец футбольного сезона!

- Вы говорите, что нет перспективных игроков в "Динамо". А что вы скажите о Цыганкове? Ведь он действительно заслуживает внимания.

- Крутится одна фамилия Цыганкова, за которую агенты, а это их работа, "накручивают" 15 миллионов. Но зачем обманывать людей, создавая какую-то иллюзию. Он обычный украинский футболист, на уровне нашего, сами знаете какого, чемпионата.

Виктор Грачев: Не вижу талантливых игроков в Динамо. Цыганков - обычный украинский футболист - изображение 1

- Какие сильные и слабые стороны можно выделить у "Динамо"?

- Такие моменты проявляются в матчах с сильными соперниками. А когда оппонент слабее, то изъяны не видны. В первой шестерке, кроме "Шахтера", собрались команды одного уровня, где нужно показывать свои лучшие качества, а не мучить зрителей, не создавать скандалы. На сегодняшний день у "Динамо" не вижу сильных сторон. Даже тот же "Колос" выходит и показывает, что они никого не боятся, бьются, проявляют характер. Это команда, удивляющая в хорошем смысле слова, своей игрой. Пример, когда коваливцы бились с "Шахтером" проиграв им 3:4, вызывает только восхищение. А вот "Динамо" ничем не удивляет. Это команда, превратившаяся в коллектив среднего уровня. Почему так произошло? Вопросы должны звучать к президенту и тренерскому корпусу. И на ближайшее время просвета не видно. С этими футболистами выиграть что-то серьезное практически невозможно.

- Есть ли у "Динамо" шанс выиграть второе место?

- Отвечу по-другому. Если на матчи киевлян буду назначать таких арбитров как Бойко, то шансов завоевать у "Зари" и "Десны" второе место не будет. Стыдно и позорно смотреть такой футбол. Думаю, и "Динамо" не нужны такие фиговые победы. Не унижайте такой клуб, к которому отношусь с большим уважением. "Динамо" это суперклуб, бренд Украины. Нельзя доходить до того, чтобы занять второе место, предпринимая такие попытки за счет "помощи" арбитров. Сегодня "Заря" и "Десна" по игре выглядят лучше, чем "Динамо". Все должно решаться в честной борьбе.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков
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Комментарии (10)
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FC Energy (Новая Каховка)
03.07.2020 в 16:32
Не вижу талантливых тренеров в ДК, а вот потенциал у футболистов есть.
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0
0
bender_sun (Белая Церковь)
03.07.2020 в 16:19
Сразу видно Иксперт!
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
03.07.2020 в 15:48
А ничего, что Цыганков в 19 лет уже в ЛЧ забивал? А сейчас является игроком сборной Украины и положил дубль в самом ярком (без преувеличения) матче сборной Украины за всю ее историю (против Сербии)!Грачёв - ты тупой маразматик!
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+7
-1
dp_dp (Ukraine)
03.07.2020 в 16:17
Ну то он конечно глупость сказал, Цыганков довольно ярок в Украине. О голах в ЛЧ-в принципе это равносильно по глупости заявлению Грачева так как были такие кадры как Кравец, Гладкий, которые тоже рано забивали большим командам-и? Где они? У Цыганкова пока две большие проблемы-он травматичен и пока, если не ошибаюсь, не тащит ДК даже в ЛЕ, а ему довольно скоро 23 года. Вот ты можешь с уверенностью сказать что в клубах первой пятерки топ 5 чемпионатов он будет основным? Я не могу. Хотя как сказал-ему уже не 18 лет, хотя все еще молод.
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0
0
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knmua(Киев) (Киев)
03.07.2020 в 15:44
Талантливый? не, таких нету, я последний из талантливых, остальные так себе, обычные... маразм крепчает. Вопрос, какому тупому журналюге пришло в голову раскопать это ископаемое и задавать ему вопросы???
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+6
-1
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Hugo64 (PARIS)
03.07.2020 в 15:36
ВСЁ по делу - особенно про судей.
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+2
-7
Hanter44 (Baburka)
03.07.2020 в 15:28
Ну не прав Грачев.Тенденциозность выпирает со всех дыр.
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+5
-2
Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 16:30
Уважаемый, у вас Динамофобия, путинофилия и ватосклероз головного мозга. Извините, что ваш диагноз преподнёс общественности.
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0
0
Бандеровець) (Одесса)
03.07.2020 в 15:18
Ещё один старай маразматик! а Коваленко-деревяный талантливый?
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+11
-2
Alex.696 (Немирів)
03.07.2020 в 15:21
Зняв з язика))) Саме так і хотів сказати: старий маразматик, ще й сліпий)))
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+9
-2


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