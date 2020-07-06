  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты платили люксембуржцам по 200 000 евро, но не рассчитались с остальными игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты платили люксембуржцам по 200 000 евро, но не рассчитались с остальными игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Известна сумма премиальных за матч с ФК "Львов"

Карпаты платили люксембуржцам по 200 000 евро, но не рассчитались с остальными игроками
Новина українською

Футбольный клуб "Карпаты" до сих пор рассчитался с игроками только наполовину за март и апрель, сообщает Профутбол.

Притом премиальные за матч с ФК "Львов", которыми хвалилось руководство клуба накануне, составляли по 4 400 грн каждому игроку.

Читайте такжеСанжар и игроки Карпат не знали о том, что клуб решил сняться с чемпионата

Также известно, что контракты люксембуржских легионеров "львов", Марвина Мартинса и Тима Халла, которые уже покинули клуб, составляли 200 000 евро в год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) зарплата Тим Халл Марвин Мартинс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
06.07.2020 в 09:41
Дайте хоть одну тысячу пэрэсичным львовянам!!!
Ответить
0
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
06.07.2020 в 08:57
Премиальные за ничью???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...