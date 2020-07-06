Карпаты платили люксембуржцам по 200 000 евро, но не рассчитались с остальными игроками

Футбольный клуб "Карпаты" до сих пор рассчитался с игроками только наполовину за март и апрель, сообщает Профутбол.

Притом премиальные за матч с ФК "Львов", которыми хвалилось руководство клуба накануне, составляли по 4 400 грн каждому игроку.

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Также известно, что контракты люксембуржских легионеров "львов", Марвина Мартинса и Тима Халла, которые уже покинули клуб, составляли 200 000 евро в год.