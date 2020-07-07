Виктор Скрипник перечислил наиболее выносливых игроков Зари

Коуч "Зари" Виктор Скрипник рассказал, у кого из игроков луганской команды до конца матча остается больше всего сил.

Конечно, наши латерали Александр Тимчик, Бодя Михайличенко... На их позиции действительно надо иметь хорошую выносливость.

Чтобы ты отработал в нападении и назад вернулся, но не просто подошел и остановился, а еще и там отработал.