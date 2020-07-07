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Виктор Скрипник перечислил наиболее выносливых игроков Зари
Латерали и атакующие игроки
Коуч "Зари" Виктор Скрипник рассказал, у кого из игроков луганской команды до конца матча остается больше всего сил.
Все игры играют Влад Кочергин, Дмитрий Хомченовский.
Конечно, наши латерали Александр Тимчик, Бодя Михайличенко... На их позиции действительно надо иметь хорошую выносливость.
Чтобы ты отработал в нападении и назад вернулся, но не просто подошел и остановился, а еще и там отработал.
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Источник:Трендець
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