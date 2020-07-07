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Виктор Скрипник перечислил наиболее выносливых игроков Зари

Премьер-лига
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Латерали и атакующие игроки

Виктор Скрипник перечислил наиболее выносливых игроков Зари
Новина українською

Коуч "Зари" Виктор Скрипник рассказал, у кого из игроков луганской команды до конца матча остается больше всего сил.

Все игры играют Влад Кочергин, Дмитрий Хомченовский.

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Конечно, наши латерали Александр Тимчик, Бодя Михайличенко... На их позиции действительно надо иметь хорошую выносливость.

Чтобы ты отработал в нападении и назад вернулся, но не просто подошел и остановился, а еще и там отработал.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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